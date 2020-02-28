28 февраля. FINMARKET.RU - В России снизился индекс счастья. Счастливых в 2017 году было 55%, а сегодня 42%, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные опроса, проведенного международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International (в России ее представлял исследовательский холдинг "Ромир"). Всего в опросе (его проводили в ноябре-декабре 2019 года) участвовали 45 000 человек из 46 стран. В России было опрошено 1500 человек из всех регионов.

Судя по опросам, россияне счастливы благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни все удалось. Они видят счастье в интересной работе. Они довольны здоровьем своим и своих близких. Все это естественно. В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, отсутствие хорошей работы, одиночество, плохие жилищные условия, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Здесь тоже нет особого открытия.

Другая очевидная вещь, пишет "РГ": счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них не в деньгах счастье. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми. Например, в апреле 2014 года индекс счастья достиг исторического максимума в 64 процента, а в конце декабря, когда цена доллара доходила до 80 рублей и народ в потребительском ажиотаже сметал с прилавков все, что попадалось под руку, индекс опустился лишь на 5 пунктов - до 59. А в 2010-2011 годах, когда экономика устойчиво росла (ВВП в 2010 году прибавил 4,5 процента, в 2011-м - 4,3), ВЦИОМ фиксировал не увеличение, а снижение значений индекса счастья. Так, в сентябре 2010 года он составил те же, что и в марте 2009-го 48 пунктов, а в сентябре 2011-го - 41 пункт.

"Счастье служит индикатором экономического благополучия или неблагополучия общества, - говорит заведующий Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин, - хотя материальные показатели здесь решают не все. Но даже если исходить из экономических соображений, счастье - более базовая категория, чем доходы, поскольку стремление быть счастливым есть у каждого человека".