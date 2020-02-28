Инструменты господдержки непопулярны среди компаний

28 февраля. FINMARKET.RU - Две трети (75%) представителей малых и микропредприятий заявляют, что знают о действующих мерах государственной поддержки бизнеса. Однако на деле только 9%, или почти каждый десятый, воспользовались ими, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, данные из которого приводят "Известия". Среди основных причин невостребованности мер респонденты называли сложности со сбором документов и недоверие к государству. При этом меньше трети опрошенных предпринимателей заявили, что никогда не слышали о каких-либо механизмах помощи со стороны властей.

Для трети респондентов причинами, помешавшими обратиться за помощью от государства, стали сложности с подготовкой документов: за время ожидания одной справки истекает срок действия другой. При этом каждый пятый предприниматель сообщил, что не верит в помощь от государства, поэтому и не воспользовался предлагаемыми возможностями. На отсутствие подходящих для их бизнеса программ пожаловались менее 20% респондентов. Столько же заявили, что им не нужна помощь в развитии своего дела.

Авторы исследования отмечают, что невостребованность инструментов по развитию бизнеса вызвана низким уровнем понимания предпринимателями существующих программ и сформировавшимся стереотипом о работе с госорганами. Согласно опросу, большинство респондентов (79%), у которых за спиной нет опыта получения государственной помощи, априори считают, что добиться ее сложно. Но в случае упрощения процедур оформления они охотно подадут заявку.

"Со стороны бизнеса есть спрос на господдержку, однако ее получение представляется сложным и долгим процессом. В результате предприниматели редко обращаются и часто не обладают для этого полной информацией. Для эффективности помощи МСП не хватает слаженной системы межведомственного взаимодействия. Нужны единые окна, которые предоставят компаниям исчерпывающую информацию", — отмечает гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Непопулярность мер господдержки также связана с их несоответствием реальным потребностям бизнеса, говорится в исследовании. Отмечается и влияние недостаточного учета особенностей региональной экономики, низкой коммуникации с предпринимателями, слабой информационной кампании как на федеральном, так и на региональном уровнях. По мнению авторов исследования, преграды создает и забюрократизированность процедур по получению помощи, усложненная форма отчетности по ее итогам и большое количество проверок.

Глава "Опоры России" Александр Калинин, отвечая на вопрос издания о реалистичности данных исследования, сообщил, что "этим цифрам можно верить". По его словам, около 10 лет назад вдвое меньше компаний знали о мерах господдержки, а пользовались ими не более 4%.

Исследование НАФИ, проведенное в январе этого года, характеризует спрос на программы стимулирования в 2019-м в целом. В нем участвовали 1000 действующих предпринимателей из 80 субъектов страны. Исследование проведено впервые.