В РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств

28 февраля. FINMARKET.RU - Приостановка поставок китайского фармсырья в Россию может привести к проблемам с производством антибиотиков, жаропонижающих и даже препаратов из списка ЖНВЛП, пишут "Известия". Как сообщили газете в ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля. Если ситуация в Поднебесной не стабилизируется, это может привести к росту цен и даже исчезновению части препаратов, считают эксперты. Представители фарминдустрии говорят о необходимости поиска новых поставщиков, например, в Индии.

В Россию в 2019 году ввезли 13,2 тыс. т китайского фармсырья для изготовления лекарств, что на 1,2 тыс. т больше по сравнению с предыдущим годом, посчитали аналитики RNS Pharma, на данные которых ссылаются "Известия". Прошлогодний прирост ввезенных субстанций связан с тем, что в начале осени 2019 года отечественные производители создавали запасы в ожидании новой системы маркировки фармсырья, которая заработала с 1 января 2020 года.

Однако из-за эпидемии COVID-19 и связанными с ней карантинными мерами работа многих фармацевтических заводов КНР была приостановлена. По оценке RNS Pharma, только из провинции Хубей, где сложилась наиболее проблемная ситуация, ежегодно в Россию поставляется порядка 1,5 тыс. т сырья.

непосредственно в 2019 году в производстве лекарств использовалось 52% фармсубстанций из Китая, еще 26% приходится на Индию, уточнили в RNS Pharma. Но по факту значительный объем индийского сырья тоже зависит от КНР. Китай поставляет в Индию субстанции, а там зачастую просто переклеивают этикетки.

"Простой китайских предприятий в пределах месяца, наверное, критичным не будет. Тем более что запасы активных фармацевтических ингредиентов есть не только у производителей, но и в товаропроводящей цепочке. Но если ситуация не изменится, то могут начаться серьезные проблемы", — заключили эксперты, цитируемые "Известиями".

В Минпромторге заметили, что зная об остановке предприятий в Китае на период лунного Нового года, российские производители ежегодно закупают впрок достаточный объем субстанций. Поэтому сегодня рисков с производством препаратов нет.