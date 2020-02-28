В центральных регионах РФ не исключен дефицит мяса

28 февраля. FINMARKET.RU - У производителей баранины Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, где выпускается более половины этого мяса в России, начинаются серьезные проблемы. Из-за действий Россельхознадзора им фактически запрещено вывозить продукцию в Центр и на Северо-Запад. Часть ритейлеров уже столкнулись с перебоями поставок баранины, пишет "Коммерсант".

Ограничения могут отразиться на бизнесе производителей мяса ЮФО и СКФО. На юге страны, включая Северный Кавказ, выпускает 59,3% от общего объема российской баранины, который за 2019 год Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает в 462,2 тыс. тонн. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Центральной России может возникнуть дефицит баранины, уверен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, что спровоцирует рост цен. Более 80% потребляемой здесь продукции производится в попавших под запрет районах.

О том, что Россельхознадзор ввел фактический запрет на вывоз из регионов СКФО и ЮФО баранины в центральную и северо-западную части страны, “Ъ” сообщили участники рынка. На сайте ведомства размещена информация, что в этих округах уточнены статусы районов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром и изменены условия перемещения товаров.

Россельхознадзор поясняет, что изменения вводятся для подготовки досье для Международного эпизоотического бюро (МЭБ; признано ВТО и занимается охраной здоровья животных). Сейчас МЭБ не признает за округами никакого статуса. По данным источника "Ъ", процесс признания МЭБ регионов благополучными может затянуться до середины 2021 года.

Представитель Россельхознадзора настаивает, что прямого запрета нет, заявив газете, что речь идет только об "установке условий перемещения".