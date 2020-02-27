Кредитование малого бизнеса почти достигло докризисного уровня

27 февраля. FINMARKET.RU - За 2019 г.выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 7,24 трлн руб. – на 15% больше, чем годом ранее, пишут "Ведомости", приводящие данные ЦБ. Это, как отмечает издание, рекорд с 2013 г., тогда сумма была на 130 млрд руб. больше. Портфель таких кредитов вырос на 12% до 4,28 трлн руб. С учетом индивидуальных предпринимателей малый бизнес занял в банках 7,8 трлн руб.

По росту кредитной нагрузки малый и средний бизнес почти догнал население (оно увеличило долг на 15,5%) и оставил далеко позади корпоративных заемщиков (рост на 1,2%). 80% кредитов малому и среднему бизнесу были выданы 30 крупнейшими банками, этот их портфель вырос в прошлом году на 20% до 3,6 трлн руб., подсчитал "Эксперт РА", расчеты также приводят "Ведомости". В тройке лидеров – Сбербанк (выдано 1,9 трлн руб.), ВТБ (902 млрд) и Райффайзенбанк (270 млрд). Cредневзвешенная процентная ставка по таким кредитам сроком от 1 до 3 лет снизилась с 11,47% в январе до 10,04% в декабре, по данным ЦБ.

Росту этого сегмента кредитования способствовало снижение процентных ставок, а также расширение программ господдержки предпринимательства, говорит ведущий аналитик "Эксперт РА" Екатерина Михлина, мнение которой приводит газета.

"Малый и средний бизнес – привлекательная точка роста для банков в условиях низкого спроса насо стороны крупных компаний и введенных регуляторных ограничений на розницу", – указывает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. Банки ищут новые ниши для развития бизнеса, согласен директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. Кроме того, росту кредита способствовало повышение прозрачности бизнеса, добавляет старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов.