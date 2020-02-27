Что меняют законы, вступающие в силу в марте

27 февраля. FINMARKET.RU - В марте вступают в силу, которые, в частности, коснутся редких лекарств, авто и дебоширов. Об этих и других нововведениях, которые придутся на пишет "Российская газета" в своем обзоре.

С 1 марта вможно будет ввозить незарегистрированные в России лекарственные препараты. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 475-ФЗ.

Ключевое условие - отсутствие их альтернативы в стране. Речь идет о препаратах, которые могут содержать психотропные и наркотические вещества.

Но такое исключение сделано только до 31 декабря 2023 года. И не для всех. А только для конкретной партии препаратов, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту или группе пациентов, которым жизненно необходимы такие лекарства.

Список заболеваний и состояний утвердил Минздрав (он тоже действует до 31 декабря 2023 года). Это эпилепсия, эпилептический статус и паллиативная помощь.

С 1 марта старые и раритетные автомобили должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Документ об этом утвердил Росстандарт: ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки". Это касается транспортных средств - легковых и грузовых авто, автобусов, мопедов и так далее, которым более 30 и 50 лет.

По сути, пишет "РГ", в законодательство впервые внесено определение - раритетное транспортное средство. Получить на него необходимые документы будет не так просто. Помимо всего прочего, надо еще проходить историческую экспертизу, поскольку двигатель с кузовом должны быть родными или отреставрированы до "оригинального состояния".

С 1 марта маркировка обувной продукции станет обязательной. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2019 N 860. Также нужно будет вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке обувных товаров и их обороте.

Обувь, которая была произведена в России до 1 марта 2020 года, нужно промаркировать до 1 мая 2020 года. А импортную обувь, завезенную до 1 марта этого года, можно оставить без идентификационных кодов лишь до 1 апреля 2020 года.

Эксперты уверяют, что чипирование обуви поможет отследить полный цикл движения товаров от производителя до покупателя и не пропустить контрафакт на рынок.

С 28 марта самозанятые при закупках товаров, работ или услуг смогут воспользоваться таким же льготными условиями, которые имеет малый и средний бизнес. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 474-ФЗ. Самозанятые получат квоты на закупки, сокращенный срок оплаты, участие в различных программах партнерства.

Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года, пишет "РГ".

Также "РГ" пишет о том, что со 2 марта сотрудники транспортной полиции смогут хранить и применять электрошоковые устройства и искровые разрядники. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 декабря 2019 г. N 415-ФЗ "О внесении изменений в статью 123 Федерального закона "О транспортной безопасности". При этом запрещено применять электрошоковые устройства в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления.