Подготовлен проект транспортной стратегии до 2036 года

27 февраля. FINMARKET.RU - Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года предполагает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок, при этом авиаперевозки, как ожидается, увеличатся в три раза. Документ предполагает два сценария развития событий, пишет "Коммерсант". В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа-Западный Китай и коридоров Север-Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП). Учитывается даже строительство ВСМ "Евразия" (реализация которой под вопросом). Приоритетным направлением будет развитие сети федеральных автодорог с инвестициями 11 трлн руб. На втором этапе (до 2036 года) предлагается сфокусироваться на росте мобильности населения, стимулируя его через федеральные и региональные госпрограммы, разработанные на основе проектного управления.

Консервативный сценарий, сообщается в документе, "предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы". Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах и конкретно в Москве, низкой инвестиционной активностью, ростом нагрузки на бюджетную систему.

В новой стратегии отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата. В частности, в базовом сценарии предполагается сокращение выбросов на приведенный тонно-километр от передвижных источников на 1,2% к 2025 году и на 6,3% к 2036 году, увеличение доли транспорта класса "Евро-5" и выше в общем парке в пять раз к уровню 2018 года, рост парка с гибридными и электродвигателями в 7,5 раза, до 172,5 тыс. единиц.

В обоих сценариях быстрее всего будут расти грузоперевозки на воздушном и железнодорожном транспорте (прирост к уровню 2018 года на 67-74% и 56-62% соответственно), чуть медленнее - на автомобильном (51-57%). Погрузка железнодорожных грузов оценена более консервативно, чем предполагает долгосрочная программа развития ОАО РЖД до 2025 года. Внутренний водный, по проекту стратегии, к 2036 году нарастит перевозки лишь на 33% к уровню 2018 года. А по приросту перевозок пассажиров авиация будет кратно превосходить иные виды транспорта.предусматривает рост перевалки грузов морскими портами на 51-58%, до 1,23-1,29 млрд тонн.