Работодателям предложат льготы за фитнес сотрудников

27 февраля. FINMARKET.RU - Группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских ("Единая Россия") предложила внести поправки в Налоговый кодекс (статьи 255 и 270) и дать льготы компаниям, которые оплачивают спортивные занятия сотрудников. Речь идет о фитнес-абонементах, персональных тренировках, аренде залов для футбола, волейбола, тенниса и т.д.

С 1 января 2021 года парламентарии предлагают позволить работодателям относить такие затраты - не более 30 тыс. рублей в год на человека - к расходам, пишут "Известия" . Это позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну.

Сейчас налог на прибыль юридические лица платят с доходов, уменьшенных на величину расходов. С 1 января 2019 года НК позволяет компаниям относить к расходам оплату туристических услуг, санаторно-курортного лечения и отдыха в РФ для сотрудников. Речь идет о сумме не более 50 тыс. рублей за налоговый период на человека.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что стратегические приоритеты России - повышение продолжительности жизни, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, а также создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом. Однако высокие цены на услуги фитнес-клубов - существенное ограничение для систематических занятий физкультурой. В Москве, например, средняя стоимость годового абонемента - 20-30 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке.

Еще до внесения законопроекта в Госдуму авторы документа собрали отзывы заинтересованных ведомств. В Минздраве инициативу депутатов поддержали: занятия спортом - доказанная профилактика неинфекционных заболеваний. Минтруд в своем отзыве тоже поддержал депутатскую идею учета затрат, которые понес работодатель на оплату занятий физкультурой сотрудников, при исчислении налога на прибыль организации.

0В отзыве Минфина сказано, что расходами можно признать те средства, которые связаны с производственной деятельностью организации, а занятия сотрудников физкультурой к ней отношения не имеют и проходят вне рабочего времени. В ведомстве законопроект не поддержали, отметив, что реализация предложенных мер приведет к выпадающим доходам бюджетов, в том числе региональных, а источники их компенсации депутаты не указали.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос "Известий" добавили, что "любые изменения налогового законодательства, приводящие к выпадающим доходам, должны рассматриваться с учетом механизма "двух ключей", то есть должны проходить процедуру согласования на региональном уровне".