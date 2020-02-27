Сотрудников удержат пенсиями на условиях софинансирования

27 февраля. FINMARKET.RU -возвращаются к идее софинансирования взносов своих сотрудников в корпоративные пенсионные программы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при условии, если сам работник готов отчислять часть своей заработной платы на будущую пенсию, следует из опроса, проведенного PwC, пишет "Коммерсант" . Исследование проведено на основе анкетирования в конце 2019 года 200 работодателей, из более чем 20 отраслей экономики, представляющих как российские, так и международные компании. 30% работодателей уже формируют КПП, 13% планирует ввести их, но больше половины пока не собираются это делать.

Согласно данным PwC, принципа совместного финансирования придерживается 71% компаний, формирующих для своих сотрудников КПП. При этом 49% работодателей делают взносы, исключительно если работник производит взносы самостоятельно, тогда как 22% платят, даже если сотрудник не отчисляет свои средства на будущую пенсию. У 29% компаний действует программа, по которой добровольные взносы сотрудников не предусмотрены. Три года назад, по данным PwC, принципа софинансирования придерживались 67% компаний. Тогда 47% работодателей были готовы делать отчисления исключительно при участии сотрудника, а 20% — независимо от того, будет ли за себя платить работник.

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения на начало 2020 года НПФ аккумулировали 1,4 трлн руб. пенсионных резервов. Участниками программ НПО были 6,2 млн человек, из них как минимум 1,5 млн человек являлись клиентами НПФ Сбербанка по индивидуальным пенсионным планам. Пять лет назад, когда основу клиентской базы по НПО составляли именно участники по КПП, клиентами фондов по добровольным программам были 5,8 млн человек, а объем пенсионных резервов составлял почти 1 трлн руб.

"Изменились условия финансирования (по сравнению с 2016 годом) — большее количество (работодателей) занимает позицию, что они готовы делать отчисления, но только за сотрудников, которые участвуют своими средствами",— отметила на круглом столе "Корпоративные— новый этап развития" директор PwC Наталия Пархамович.