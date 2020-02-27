Новая схема мошенников - "такси от банка"

27 февраля. FINMARKET.RU -стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета - она получила условное название "такси от банка", рассказал "Известиям" директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. По его словам, несколько человек обратились в кредитную организацию с жалобами: им звонили с номера, который начинался с "8 800", и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию.

"Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков - это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника", - продолжил Голенищев.

В Сбербанке также зафиксировали такую схему мошенничества, рассказали там "Известиям". Услуга "такси от банка" стала популярной в последнее время - попытки обмана таким способом стали регистрироваться внутри банковского сообщества, подтвердил наличие проблемы управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров. Он отметил, что такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть. При этом клиентам не дают времени на раздумья.

Банк России неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат: сервис "такси от банка" - ее разновидность, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.

По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, порядка 40% пенсионеров имеют вклады. Средний размер каждого из них - 450 тыс. рублей, отметил руководитель отдела аналитики и спецпроектов компании по кибербезопасности InfoWatch Андрей Арсентьев. Также у пожилых людей могут быть крупные суммы и на картах. Получается, заказывая трансфер потенциальной жертве, мошенники рискуют несколькими сотнями рублей ради возможного крупного "куша" в сотни тысяч, подчеркнул он. По словам эксперта, если злоумышленник сам выступит водителем, то для него возрастает риск "засветиться" у банкомата и попасть в зону видимости камеры, хотя этот вариант и обойдется дешевле.

По мнению Геннадия Салыча из "Фридом Финанс" лучший вариант предотвратить такие хищения - показывать социальную рекламу по телевизору, ведь клиенты пенсионного возраста действительно редко пользуются онлайн-банком и интернетом.