Регионы скопили на счетах четверть триллиона рублей на капремонт

26 февраля. FINMARKET.RU - На счетах региональных фондов капремонта домов и спецсчетах скопилось почти 237 млрд рублей. При этом их не пускают в дело немедленно и не ускоряют работы. (...) В 2019 году было завершено лишь 82% запланированных работ по капремонту, а десять регионов выполнили менее половины запланированных работ, пишет "Российская газета".

"У ряда субъектов остатки средств на счетах их регоператоров превышают более чем в два раза планы работы на год, то есть деньги собираются, а работы, по сути, не ведутся", - сказал на заседании Госдумы первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ депутат Сергей Пахомов. По его данным, в 2019 году было завершено лишь 82% запланированных работ по капремонту (в 2018 году было еще меньше - 79%). А 10 регионов выполнили менее 50% запланированных работ.

"В некоторых регионах мы регулярно фиксируем рост остатков на счетах регоператоров. Иногда размер остатков превышает годовую сумму взносов. Это недопустимо. Люди платят, дома не ремонтируются, деньги обесцениваются", - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, которую цитирует "РГ".

Это связано, по ее мнению, с некачественно сформированными региональными программами капремонта, когда в краткосрочный период закладывают минимальное количество дешевых работ, а остальное откладывается на последующие годы. Получается, что в первый год делается непропорционально малый объем, а остальные средства зависают на потом. Вторая причина - "провалы" программы: подрядчики не выходят на конкурс, и работы проводить просто некому.

В Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) отмечают, что в 2019 году, несмотря на то, что общий объем поступающих навзносов увеличивается, количество средств на счетах регоператоров снизилось, и эта тенденция будет сохраняться, пишет "РГ". "Проблема больших остатков на счетах фондов - это проблема отдельных субъектов, которые уже сейчас принимают меры по ее решению", - отмечают в АРОКР.

При этом, как подчеркивает исполнительный директор ассоциации Анна Мамонова, есть ряд факторов, которые не позволяют региональным операторам тратить накопленные средства под ноль. Во-первых, это сезонность работ, во-вторых, - у регоператоров должны быть зарезервированы средства на оплату контрактов, работы по которым еще не проведены.

Увеличивают объем средств на счетах и конкурсные процедуры. В торгах побеждает тот подрядчик, который значительнее всего уменьшил цену на работы. Сэкономленный остаток средств остается опять же на счете регоператора. И, наконец, на объем накоплений фондов капремонта влияет психология. "Ежегодно в декабре у региональных операторов существенно увеличивается процент денежных поступлений - в конце года люди начинают массово закрывать долги", - сообщают в АРОКР. В 2019 году собираемость взносов на капремонт в декабре увеличилась на 12,5% по сравнению с октябрем.