В законах могут прописать новый порядок изъятия недвижимости

26 февраля. FINMARKET.RU - Идею распространить реновацию на всю страну, взяв за образец закон о московской реновации, высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила на встрече членов СФ с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, где обсуждалась реализация нацпроекта "Жилье и городская среда", пишет "Российская газета".

"Давайте возьмем кальку закона о реновации в Москве, может быть, сделаем его более универсальным - и сделаем законом для всей страны", - сказала Матвиенко. По ее мнению, очень важно установить, что для принятия решения о реновации дома достаточно мнений двух третей жителей, поскольку добиться 100% поддержки невозможно. Пока бывает, что здание не могут снести по полтора года, поскольку один из жителей настаивает, чтобы ему заплатили за жилье в несколько раз больше рыночной стоимости. "Понятно, что защита прав граждан для нас - святое и самое главное. Но иначе мы никогда не избавимся от "хрущевок" и от фонда, который нужно расселять", - сказала Матвиенко.

Член Совета Федерации Олег Мельниченко сообщил, что как раз во вторник комитет СФ рассматривал внесенный в Госдуму законопроект о распространении реновации на всю страну и с рядом существенных замечаний поддержал его. Как пишет "РГ", Якушев отметил, что говорить об объемной реновации за счет бюджетных средств сегодня очень сложно, учитывая возможности региональных бюджетов. По его мнению, "реновацию" нужно понимать более широко, включая в это понятие застройку жилыми домами, например, территорий старых, уже не функционирующих заводов в центрах городов. Также необходимо уточнить понятие "изъятия" помещения. "По аварийным домам механизм прописан, по всей остальной инфраструктуре действительно возникают большие сложности", - отметил он. Якушев подчеркнул, чтоидет с выплатой возмещения по рыночной стоимости объекта. "Но очень часто эти территории находятся в руках людей, которые не нуждаются в деньгах. И чтобы оперативно продать эту территорию - ничто их не стимулирует. По мнению Якушева, если "цивилизованно" прописать механизмы изъятия в законодательстве, это ускорит и удешевит решение вопросов двух федеральных проектов - переселения из аварийного жилья и увеличения объемов жилищного строительства.