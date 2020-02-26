Средства ГПП - на покупку пенсионных баллов или страхового стажа

26 февраля. FINMARKET.RU - Пенсионные, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.

Разработчики концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП) рассматривают возможность предусмотреть трансформацию средств, накопленных в рамках этого пенсионного продукта, в необходимый пенсионный стаж или в пенсионные коэффициенты (баллы). Об этом на организованном PwC круглом столе "Корпоративные пенсии - новый этап развития" рассказал советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов, пишет "Коммерсант" . Среди основных рассматриваемых вариантов повышения привлекательностинаравне с возможностью софинансирования, участия самозанятых через ФНС также указано "использование накоплений по ГПП для назначения государственной пенсии (дополнительные взносы на стаж и баллы)", следует из презентации Кузнецова.

Концепция гарантированного пенсионного плана была представлена осенью прошлого года ЦБ и Минфином. В рамках новой системы предусмотрен ряд стимулов. В частности, для физлиц предлагается налоговый вычет на сумму взноса на ГПП, но не более 6% от дохода, а для работодателей при софинансировании пенсий работников предлагается сокращение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Одним из краеугольных пунктов концепции является возможность для граждан трансформировать в ГПП свои пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).

По словам Кузнецова, разработчики концепции "задумались над вопросом, как интегрировать не только перевод пенсионных накоплений из ОПС в ГПП, но и предусмотреть вариант, когда средства ГПП можно использовать для назначения страховой пенсии". По его словам, Пенсионный фонд России уже столкнулся со случаями, "когда люди покупают себе баллы и покупают стаж".

Сейчас можно, если у гражданина не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии, "докупить" их в ПФР. Для этого необходимо добровольно вступить в правоотношения по пенсионному страхованию и самостоятельно перечислять страхвзносы. Период уплаты страхвзносов засчитывается в страховой стаж, минимальный платеж для покупки в год в 2020 году составляет чуть более 30 тыс. руб. Эту сумму можно внести разом, несколькими платежами или помесячно в течение всего года.

Именно для оплаты этих сумм и можно будет использовать средства, сформированные в ГПП, в том числе конвертированные из пенсионных накоплений в рамках ОПС. По словам Кузнецова, рассматривается вариант предоставить "возможность без штрафов выкупные суммы (по ГПП) переводить для покупки балла и стажа для государственной (страховой) пенсии". Человек, знакомый с ходом обсуждения концепции, утверждает, что порядок уплаты добровольных страховых взносов не изменится, просто для этого можно будет использовать уже сформированные пенсионные средства.