Новые уловки мошенников: 3D-принтеры и круизы

26 февраля. FINMARKET.RU - В Банке России рассказали о новых уловках создателей пирамид.предлагают жертвам строить дома с помощью 3D-принтеров и вкладываться в морские круизы, пишут "Известия". А для большей правдоподобности строители пирамид начали обещать доходность, "подсчитанную" до десятых и сотых процента.

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей — такую оценку для "Известий" сделали эксперты по финансовому мошенничеству.

В прошлом году начали распространяться и новыепривлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.

"Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров", — рассказал "Известиям" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

При этом такая технология действительно существует. За рубежом уже есть крупные проекты, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи, естественно, не идет, пояснил Олег Анисимов.

Еще одна свежая уловка — предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка.

"Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек", — рассказали в пресс-службе регулятора.

Одна из компаний была якобы зарегистрирована в США, поэтому переводы должны были осуществляться в американской валюте. При этом в личном кабинете на счет клиента зачислялись некие "круизные доллары" или "«внутренние баллы".

"Сложность выявления схемы была еще и в том, что люди, связываясь с подобными структурами, изначально настроены на длительное ожидание — мошенники неслучайно оговаривают получение услуги или товара такими широкими временными рамками. Пока идет время, пирамида растет, а организаторы — даже при наступлении обещанного срока — придумывают, как еще затянуть время. Зачастую люди начинают бить в колокола, жаловаться, когда организаторы успели собрать деньги и скрыться", — пояснили в Центробанке.

Еще на одну проблему при выявлении такого рода пирамид обратил внимание эксперт Олег Анисимов. По его словам, схема матричного типа (когда участники должны заполнять очередной ряд пирамиды за счет приглашенных) опасна еще и тем, что людям сложно привести, скажем, 10 новых клиентов. И чем больше проходит времени, тем труднее из-за "эффекта выжженного поля" становится эта задача.

"При этом жаловаться участникам в этом случае не на кого — они не смогли привлечь достаточно новичков и не выполнили условия договора для получения денег", — подчеркнул эксперт, цитируемый "Известиями".