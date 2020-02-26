СП: эффекта от льготных режимом для отдельных зон в регионах не наблюдается

26 февраля. FINMARKET.RU - Вльготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики - реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты, пишут "Ведомости" . Представитель Счетной палаты подтвердил, что такой отчет действительно подготовлен.

проанализировала работу особых экономических зон (ОЭЗ; на начало 2019 г. было 26 зон в 23 регионах), территорий опережающего социально-экономического развития ­(ТОСЭР; сейчас действует 85 ­ТОСЭР), промышленных парков (61 парк в 32 регионах) и индустриальных кластеров (45 кластеров в 35 регионах).

Как подсчитала СП, за 2006-2018 гг. власти потратили на создание, развитие и поддержку только ОЭЗ 136 млрд руб. из федерального бюджета. Тем, кто вложит в производство в таких зонах 120 млн руб. (из них 40 млн руб. за 3 года), чиновники предоставляютпо налогам и таможенным пошлинам. Но социальная, транспортная, инженерная и другая инфраструктура создается все равно за счет бюджета, указывает СП. И хотя инвесторы за 2006-2018 гг. вложили почти 370 млрд руб. (95,5% от плана), создали более 37 тыс. рабочих мест (показатель даже превысил план на 2%), большая часть инвестиций пришлась всего на 4- Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и Технополис в Москве, а всплеска роста экономики в таких зонах не произошло.

Самим инвесторам не всегда нужна помощь. Например, индустриальные парки и кластеры не успевают раздать субсидии, так как за ними мало обращаются (всего на субсидии за 2016-2019 гг.получили 9 млрд руб.), пишет СП. А сами проекты реализуются медленно.

Проблемы есть и у ТОСЭР, отмечает СП. Закон о них принимался без расчетов будущих расходов и экономического эффекта, напоминают аудиторы. При этом пока регионы Дальнего Востока теряют средства из-за таких территорий - в 2017 г. они недополучили 1,5 млрд руб., а в 2018 г. - уже 2,4 млрд руб.

Налоговые потери моногородов (всего в них сейчас работает 65 зон) пока меньше - всего 812 млн руб. в 2018 г., но они также растут. При этом население таких городов, напротив, сокращается - на 38,6 тыс. человек за 2016-2018 гг.

Миэкономразвития меняет программу развития моногородов: будут расширены действующие и предложены новые инструменты поддержки. Также рассматривается возможность поддержки компаний и бюджета моногорода за счет налоговых поступлений, которые идут в федеральный бюджет от новых инвестпроектов, рассказал представитель Минэкономразвития. А все региональные и муниципальные программы развития моногородов будут актуализированы с учетом нацпроектов.

Еще одна проблема всех режимов - качество управления, мониторинг их работы и оценка экономической эффективности, перечисляет СП. Нужно новое законодательство - о едином механизме развития территорий, призывают аудиторы. Он должен заставить регионы обосновывать расходы, а получение льгот должно зависеть от социально-экономических эффектов, пишет СП, также в нем должны быть описаны общие подходы к оценке эффективности.