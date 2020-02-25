Перевод пенсионных накоплений: сколько заявлений подадут в этом году

25 февраля. FINMARKET.RU - В этом году итоги переходной кампании застрахованных лиц между пенсионными фондами, которые должны быть подведены до конца марта, могут оказаться более значительными, чем ожидалось, утверждают несколько топ-менеджеров НПФ. На увеличение перетоков клиентов между фондами повлияют срочные заявления, поданные гражданами в 2015 году - это был первый год, когда застрахованные лица смогли подавать такой тип заявлений, пишет "Коммерсант" . "ПФР будет рассматривать в том числе срочные заявления 2015 года, их количество еще считается, финальных данных нет",- подтвердили в ПФР.

В прошлом году ПФР принял более 340 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, что стало историческим минимумом за все переходные кампании. Подавляющее большинство из них составили досрочные (95,8%), а значит, переход по ним состоится в этом году. Впрочем, ПФР обычно удовлетворяет не все поданные заявления: из-за ошибок в оформлении уровень одобрения составляет в последние годы около 80%.

Таким образом, страховщика в этом году могут сменить более 260 тыс. человек, подавших заявление на досрочный переход в прошлом году. Но к ним также прибавятся люди, подавшие в 2015 году срочные заявления.

Согласно расчетам "Ъ", сделанным на основе данных ПФР по переходной кампании 2015 года, в том году было подано около 130 тыс. срочных заявлений. Этот порядок цифр соответствует прошлогодним данным ПФР по заявлениям с еще не наступившим сроком перехода, накопленным за все время: их количество по всем НПФ превышает 140 тыс., а на переход в ПФР - 100 тыс.

Впрочем, отмечает еще один собеседник "Ъ", некоторые срочные заявления могут быть "перебиты" новым заявлением, а значит, не удовлетворены или же может быть изменен выбор страховщика. Только в прошлом году 335 человек, подавших срочное заявление в 2015 году, "скорректировали свой переход и заменили ранее выбранный фонд на другой", поясняли в ПФР.