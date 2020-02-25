Крупные банки откажутся от бумажных договоров

25 февраля. FINMARKET.RU - Крупныеготовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами "Известиям" рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, "Открытии", Почта-банке, банке "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. Все респонденты указали, что это намного быстрее и удобнее для клиента. Экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера.

В Сбере уточнили, что в банковской практике сложилось противоречие. С одной стороны, в 2019 году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот. С другой - кредитные договоры заключались в цифровом формате лишь в 20% случаев. Благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через 10 минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней. Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения).

Во втором крупнейшем банке - ВТБ - уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. 70% всех банковских услуг для граждан предоставляются в цифровом формате: операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам, рассказал "Известиям" старший вице-президент организации Мигель Маркарянц. К концу 2020 года их перечень будет расширен - появятся платежи и переводы, добавил он. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги - 1,5 млрд рублей к 2022 году.

В Альфа-банке доля электронных сделок по оформлению депозитов, потребкредитов, осуществлению платежей и переводов колеблется от 60 до 100%. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года, рассказал газете его операционный директор Дмитрий Фролов.

Впрочем, есть на данный момент непреодолимое препятствие к абсолютному переводу контрактации с клиентами в цифру. По словам руководителя по стратегическому развитию блока "средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Александра Молоканова, сделать это не позволяют требования ЦБ, который в ряде ситуаций требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции.

Впрочем, во всех опрошенных банках отметили, что гражданин при желании может выбрать физический формат вместо электронного.

В ЦБ считают, что в целом цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон - это повышающее риск обстоятельство, оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов, отметили в пресс-службе регулятора.