Минприроды представит новую модель ответственности за утилизацию товаров

25 февраля. FINMARKET.RU - Курирующая вопросы экологии в новом составе правительства вице-премьер Виктория Абрамченко не поддержала концепцию реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров, доставшуюся ей в наследство от ее предшественника Алексея Гордеева, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Споры вокруг будущего института расширенной ответственности производителей (РОП) идут в Белом доме уже несколько лет. Изначально система создавалась для того, чтобы стимулировать "источники" отходов к созданию систем переработки и утилизации за свой счет — с расчетом на то, что это будет стоить им дешевле, чем уплата экосбора. Однако после нескольких лет бюджетной экономии Минприроды развернуло систему в обратную сторону, предложив в августе 2019 года поднять для производителей и импортеров тары, бумаги, шин, одежды, электроники и других товаров порог самостоятельной утилизации их товаров (сейчас от 5% до 35% продукции) до 100%, а тех, кто его не выполняет, заставить платить экологический сбор в надежде увеличить его собираемость (с 2,4 млрд руб. в 2019 году до 136 млрд руб. в год).

Низкие суммы экосбора объясняются тем, что, по оценкам Минприроды, в 2019 году представили отчетность о выполнении нормативов утилизации лишь 15 тыс. компаний, тогда как всего в РФ осуществляют производство и импорт товаров и упаковки более 250 тыс. предприятий. Предложение, однако, возмутило бизнес и не получило поддержки ключевых ведомств, что заставило Минприроды сильно смягчить позицию, сохранив норматив утилизации в 100% только для упаковки.

Однако на совещании в Белом доме в минувший четверг концепцию Минприроды вновь отправили на доработку, причем при ее обсуждении выяснилось, что стройной системы учета и регулирования РОП нет.

Абрамченко потребовала от Минприроды ее создать — определив конкретных загрязнителей и случаи, когда и что бизнес может утилизировать сам, а когда за переработку должно отвечать государство. "Слепое перекладывание ответственности с производителей товаров на производителей упаковки также не было поддержано»,— говорит собеседник “Коммерсанта”, знакомый с ходом совещания. Для полноты учета вице-премьер потребовала, в частности, предусмотреть возможность уплаты экосбора импортерами при пересечении товаром таможенной границы — по аналогии с опытом ЕС. Кроме того, Минприроды должно регламентировать отчетность производителей и импортеров об утилизации и определить ответственных за администрирование всей цепочки.

Пересмотреть придется и перечень товаров и упаковки, подпадающей под РОП: сейчас он позволяет производителям уходить от ответственности за утилизацию.