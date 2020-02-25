За прошлый год с торгов ушло имущество должников на 15 млрд рублей

25 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году ФССП арестоваладолжников на 267,5 млрд, а продала - на 15 млрд рублей. Это максимальная сумма от реализации объектов собственности неплательщиков за последние пять лет. По сравнению с 2018 годом превышение составило более 3 млрд рублей. Для сравнения, в 2015-м от продажи было получено 11 млрд рублей, в 2016-м - 11,9 млрд рублей, а в 2017-м - 9,7 млрд рублей.

"Денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества, направляются на погашение долга перед взыскателем. Если сумма превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница подлежит возврату должнику", - рассказали "Известиям" в ФССП.

Чаще всего аресту подлежат транспорт (легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника), недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты незавершенного строительства, нежилые здания и помещения) и электронная бытовая техника. Но среди имущества должников могут оказаться и мебель, и различное оборудование, и даже мобильные телефоны.

В ФССП уточнили, что собственность реализуется через торги на сайте Росимущества, информация также дублируется на ресурсе приставов. Срок принудительной реализации, как правило, не превышает двух месяцев.

Однако продать имущество можно и за один-два дня, если процедура проходит без торгов. В Росимуществе "Известиям" рассказали, что по закону об исполнительном производстве должнику предоставляется право самостоятельно распродать свою собственность, если ее стоимость не превышает 30 тыс. рублей. Кроме того, взыскатель может забрать себе имущество должника на эту сумму и без принудительной реализации.

"Предметы домашнего обихода, мебель, бытовая и аудио-, видеотехника, мобильные телефоны могут поступить на принудительную реализацию только в случае отказа должника или взыскателя от своих прав, - пояснили в Росимуществе. - Собственность стоимостью свыше 500 тыс. рублей может реализовываться и более двух месяцев. В случае если первые торги не состоялись, цена может быть снижена".

Главные причины того, что приставам приходится арестовывать имущество должников, - рост кредитной активности в отсутствии финансового планирования или вынужденная необходимость поддержать прежний уровень жизни.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный не исключил, чтов будущем может перенять европейский опыт по возвращению долгов, например, по услугам ЖКХ. В некоторых странах, если человек не может расплатиться по счетам, он заключает соглашение с органами местной власти о том, что отработает определенное количество часов в качестве уплаты долга.