Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

21 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2019 года средний размерна лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Самый значительный - 34,6% - размер наценки оказался на препараты, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп. Также высокие показатели у средств для кожи (29,7%), противопаразитарных (28,1%) и лекарств от простуды (27%), пишут "Известия".

В 2019-м наценки выросли на фоне снижения спроса на медикаменты. В прошлом году россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее. Падение рынка в натуральном выражении произошло впервые с 2015-го - до этого он рос в пределах 2,9-4% ежегодно. Хоть россияне и стали реже ходить в, теперь они предпочитают более дорогие препараты. Средняя взвешенная цена за пачку приобретаемого лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года. Поэтому в денежном выражении продажи препаратов в 2019-м выросли на 3%, впервые превысив 1 трлн рублей.

В следующем году ожидать роста наценок на лекарства не стоит - они останутся на уровне 24%, полагают аналитики DSM Group.

Стоит отметить, что в аптеках гораздо выше маржа на сопутствующие товары, а не на медикаменты. Тем не менее они в последние годы падают. Например, наценки на БАДы снизились с 40,7% в 2016 году до 33,1% в 2019-м, на средства по уходу за полостью рта - с 42,7 до 37,8% за тот же период, на косметику - с 41,4 до 39,5%. Почти не изменилась маржа с продажи диагностических приборов (с 33,3 до 33,7%) и барьерных контрацептивов (с 40,8 до 40,6%).

Изменение наценок на лекарства продиктовано конкуренцией продавцов между собой и их отношениями с производителями, пояснила "Известиям" исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина.

"Основной вид конкуренции для аптек - ценовая. Соответственно, несколько лет все старались работать на минимальных наценках. Это компенсировалось бонусами от производителей за большие объемы продаж. В 2019-м, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок", - объяснила специалист.

Начиная с 2010-го наценки в аптеках многие годы снижались благодаря государственному регулированию цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты, добавила Неволина.

В целом наценки на лекарства в России - одни из самых низких, если сравнивать их с другими товарами массового потребления, отметил член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Например, одежда или в парфюмерия в рознице может продаваться по цене в разы больше закупочной.