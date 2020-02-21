Бизнесу предложат электронный кошелек для оплаты налоговых долгов

"Очень долго представление о том, что наша задача - собрать как можно больше налогов, деформировала нашу работу, приводила к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить [налогов], и мешала нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами", - заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на заседании коллегии службы и рассказал о новых инструментах ФНС. Например, об идее распространить на индивидуальных предпринимателей и компании систему выплаты единого налогового платежа. Для этого им нужно создать электронные кошельки, с которых будут списываться недоимки по налогам, объяснил Егоров.

Компаниям из разных сфер часто нужны справки о наличии задолженности по налогам, единый налоговый платеж через электронный кошелек позволит быстро расплатиться по возникшему долгу, объяснил идею "Ведомостям" Егоров. Даже при небольшой задолженности компании могут столкнуться с блокировкой счетов, претензиями, а электронный кошелек позволит быстро решить такие проблемы с долгами по всем налогам.

Единый налоговый платеж уже действует с января 2019 г. для людей, напоминает партнер МЭФ PKF Александра Амбрасовская, на электронный счет можно добровольно перечислять деньги для выплаты налогов. Если у человека есть долг, налоговая списывает из кошелька его, а если нет - списывает налог. За полгода 2019 г. люди пополнили такие кошельки на 245 млн руб.

Похожая система для бизнеса есть у Федеральной таможенной службы (ФТС): можно зачислить деньги на единый лицевой счет,с которого в том числе можно списать авансы при ввозе товаров на таможенную территорию, вспоминает партнер EY Алексей Нестеренко.

Егоров пообещал и дальше развивать онлайн-сервисы ФНС. Они должны решать более сложные, комплексные задачи, отметил он. А сами сервисы нужно внедрять в чужие IT-платформы, интересные компаниям и людям, например по аренде жилья, найму водителей. Уже сейчас технологии ФНС позволяют рассчитывать часть налогов за бизнес и людей. В 2020 г. ФНС отменила для компаний три авансовых расчета по налогу на имущество, а с 2021 г. отменит декларации по земельному и транспортному налогам.