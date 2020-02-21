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21 февраля 2020 года 09:23
Банки отказываются давать деньги застройщикам
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Михаил Почуев/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Причиной роста цен на жилье стал жесткий контроль за компаниями-застройщиками со стороны банков после перехода отрасли на проектное финансирование, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на "круглом столе" в Госдуме. По его словам, стоимость квадратного метра растет не из-за перехода на проектное финансирование, пишет "Российская газета". "Большое количество объектов еще достраивается по старой схеме, - подчеркнул замминистра, -а из-за рыночных условий: стоимости металла, материалов, из-за "белых" зарплат, которые строители начали платить. Потому что все видят банковское сопровождение жесткое, отрасль обеляется. Она не может и обеляться, и оптимизировать свои затраты". Зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что банки отказывают в предоставлении финансирования примерно по 40% заявок застройщиков. "Банки не готовы кредитовать низкомаржинальные проекты. Но в первую очередь банки не готовы кредитовать застройщиков с отрицательной деловой репутацией", - сказала она. Частая причина отказов - плохое качество подготовки пакета документов для банков не только застройщиками, но и региональными властями, выдающими разрешительные документы. По плану нацпроекта "Жилье и городская среда" к концу 2021 года в России должно строиться около 160 млн квадратных метров жилья, это примерно вдвое больше, чем сейчас. При этом, отметил Стасишин, с учетом нынешней ставки по ипотеке в 9% спроса на такое количество метров новостроек нет. "Необходимо работать с доступностью жилья. Но она не должна идти через снижение стоимости квадратного метра", - подчеркнул замминистра. По данным Минстроя, за прошлый год почти на 40% снизилось число новых строительных площадок. Стасишин связывает это с отсутствием "возможности и мощности магистральных сетей в городах для реализации новых проектов". У застройщиков, которые перешли на использование счетов эскроу, нет возможности заложить в стоимость проекта строительство магистральных сетей, дорог, а иногда и социальных объектов. Чтобы решить эту проблему, Минстрой меняет подходы к программе "Стимул".
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Ключевые слова: Россия, строительство
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