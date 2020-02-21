Мошенники нашли новый способ монетизировать кражу персональных данных

21 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году количество попыток отмывания денег при работе в личном кабинете банков или онлайн-магазинов выросло почти в три раза и составило 3% от общего числа инцидентов, связанных с интернет-трансакциями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского» за 2019 год, составленном на основе данных антифрод-решения компании. Аналитики объясняют рост статистики несколькими причинами.

Во-первых, количество утечек личных данных клиентов банков значительно увеличилось. По данным аналитического центра группы InfoWatch, в 2019 году скомпрометировано 1,04 млрд пользовательских записей, что в 27 раз больше, чем годом ранее. Во-вторых, инструменты мошенничества в интернете стали гораздо доступнее. Мошенники даже публикуют методики расчета возврата инвестиций в покупку их услуг и технологий, говорит директор центра InfoWatch Михаил Смирнов.

Как рассказали изданию эксперты в области информационной безопасности, одна из схем отмывания через личный кабинет выглядит так. Мошенник покупает персональныев интернете. Подкупив сотрудников банка, он оформляет на имя жертвы банковскую карту по скану паспорта или получает в отделении банка дубликат действующей карты, заявив о ее потере. «Используя интернет-банкинг, мошенники создают новые карты и пополняют их деньгами, полученными через серые схемы»,— объясняют в «Лаборатории Касперского».

При отмывании денег злоумышленники могут использовать добросовестных клиентов в качестве промежуточного звена (так называемой прокладки) для обеления незаконно полученных денег, рассказали “Коммерсанта” в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ). Известны случаи, когда злоумышленники без взлома получали доступ к счету клиента банка не с целью кражи, а чтобы использовать эту возможность для транзита сомнительных денежных средств, говорят в МКБ. Так, несколько лет назад мошенники проводили похищенные деньги на свою карту через счет крупной компании, специализирующейся на поставке товаров для офисов.

В схемах отмывания денег используются различные способы сохранения анонимности: браузеры TOR, позволяющие устанавливать анонимное интернет-соединение, прокси-серверы и средства удаленного администрирования, например программы для управления устройствами клиентов, сообщается в отчете.