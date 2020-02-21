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21 февраля 2020 года 09:07
Мошенники нашли новый способ монетизировать кражу персональных данных
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PA Images\ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году количество попыток отмывания денег при работе в личном кабинете банков или онлайн-магазинов выросло почти в три раза и составило 3% от общего числа инцидентов, связанных с интернет-трансакциями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского» за 2019 год, составленном на основе данных антифрод-решения компании. Аналитики объясняют рост статистики несколькими причинами. Во-первых, количество утечек личных данных клиентов банков значительно увеличилось. По данным аналитического центра группы InfoWatch, в 2019 году скомпрометировано 1,04 млрд пользовательских записей, что в 27 раз больше, чем годом ранее. Во-вторых, инструменты мошенничества в интернете стали гораздо доступнее. Мошенники даже публикуют методики расчета возврата инвестиций в покупку их услуг и технологий, говорит директор центра InfoWatch Михаил Смирнов. Как рассказали изданию эксперты в области информационной безопасности, одна из схем отмывания через личный кабинет выглядит так. Мошенник покупает персональные данные в интернете. Подкупив сотрудников банка, он оформляет на имя жертвы банковскую карту по скану паспорта или получает в отделении банка дубликат действующей карты, заявив о ее потере. «Используя интернет-банкинг, мошенники создают новые карты и пополняют их деньгами, полученными через серые схемы»,— объясняют в «Лаборатории Касперского». При отмывании денег злоумышленники могут использовать добросовестных клиентов в качестве промежуточного звена (так называемой прокладки) для обеления незаконно полученных денег, рассказали “Коммерсанта” в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ). Известны случаи, когда злоумышленники без взлома получали доступ к счету клиента банка не с целью кражи, а чтобы использовать эту возможность для транзита сомнительных денежных средств, говорят в МКБ. Так, несколько лет назад мошенники проводили похищенные деньги на свою карту через счет крупной компании, специализирующейся на поставке товаров для офисов. В схемах отмывания денег используются различные способы сохранения анонимности: браузеры TOR, позволяющие устанавливать анонимное интернет-соединение, прокси-серверы и средства удаленного администрирования, например программы для управления устройствами клиентов, сообщается в отчете.
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