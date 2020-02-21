ЦБ включит печатный станок для расплаты с миноритариями Сбербанка

21 февраля. FINMARKET.RU -включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, пишут "Известия" со ссылкой на источники. Фактически у Банка России на данный момент есть всего две альтернативы для финансирования покупки акций у миноритариев, заявил изданию близкий к регулятору источник. Одна из них - это изъятие ликвидности с рынка. Этот механизм предполагает либо привлечение средств из банковского сектора на депозиты в ЦБ, либо вывод регулятором собственных денег, размещенных на счетах в кредитных организациях. От такого варианта было решено отказаться как от рискованного: это чревато необоснованным замедлением темпов кредитования.

Поэтому было решено воспользоваться более традиционным видом финансирования расходов ЦБ - эмитировать денежную массу. С точки зрения рисков для экономики этот вариант абсолютно безопасен, уверяет собеседник. Бумаги Сбербанка - одни из самых популярных как среди российских, так и среди зарубежных инвесторов, поэтому вряд ли много миноритариев примут оферту о продаже своих акций, сказал чиновник.

По словам источников "Известий", цена оферты миноритариям будет аналогична стоимости, которую заплатит заМинистерство финансов. То есть немного ниже рынка.

Регулятор владеет контрольным пакетом в размере 50% плюс одна акция уставного капитала кредитной организации, что соответствует владению 52,32% обыкновенных акций. В данный момент капитализация Сбербанка, исходя из котировок на Московской бирже, составляет 5,4 трлн рублей, то есть пакет регулятора сейчас стоит примерно 2,8 трлн рублей. Планы заключить сделку официально были анонсированы 11 февраля. Стоимость бумаг с тех пор существенно не изменилась. Цена покупки будет определена исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за шесть месяцев. Правительство заплатит за пакет акций ЦБ около 2,5 трлн рублей, оценивал ранее министр финансов Антон Силуанов.

"Известия" направили в пресс-службу Банка России вопросы о том, за счет чего будет профинансирован выкуп акций у миноритариев и какой будет цена оферты. От прямого ответа там уклонились. В ЦБ сообщили, что не делают оценок относительно того, сколько миноритариев воспользуется офертой, однако никаких ограничений по объему выкупа законопроект, разрабатываемый под сделку, не устанавливает. Также документ предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать все выкупленные по оферте акции на рынке, уточнили там.

По закону покупатель, приобретающий долю, превышающую 30% публичной компании, обязан сделать остальным владельцам предложение продать свои акции. Стоимость такой оферты определяется на основании независимой рыночной оценки, однако она не может быть ниже средневзвешенной рыночной цены бумаги на бирже за последние шесть месяцев.