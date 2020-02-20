Обманутые дольщики предпочитают деньги вместо квартиры

20 февраля. FINMARKET.RU - Обманутые, чьи дома будут достраиваться с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, все чаще хотят получить денежныевместо квартир. С такой просьбой в фонд обратились уже около 400 человек, и их количество растет, говорит директор подразделения информационного сопровождения участников долевого строительства фонда Михаил Ковалев. По его словам, такие обращения чаще поступают из Ленинградской области и Красноярского края, пишет "Российская газета"

Сейчас восстанавливаются права 16 тыс. дольщиков в 21-м регионе. Большей части граждан решено выплатить компенсации - по 120 домам. Однако 78 домов решено достроить, около 8000 дольщиков могут в конце концов получить ключи от квартир. Но у этих покупателей есть выбор - они могут предпочесть жилплощади компенсацию.

Компенсация рассчитывается по рыночной стоимости квадратного метра жилья на аналогичной территории. Причем если в договоре долевого участия цена выше, чем по итогам оценки, то выплачивается большая из этих сумм.

Как говорит руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета "Единой России" Александр Якубовский, многие дольщики могут получить даже больше, чем когда-то потратили. По его словам, превышение сумм доходит до 30%.

Сейчас компенсации получили уже 3,8 тыс. дольщиков. На очереди выплаты по еще 19-ти объектам, запись на получение компенсаций по ним начнется 25 февраля. В 2020 году в фонде планируют восстановить права еще 40 тыс. граждан. А в целом проблему обманутых дольщиков (их около 200 тыс.) предполагается закрыть к 2023 году.