Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

20 февраля. FINMARKET.RU - За последнее десятилетиероссиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этомза это время выросли вдвое, утверждаетаудиторской компании FinExpertiza, данные из которого приводят "Известия". Таким образом, предложенная поправка в Конституцию о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции не станет дополнительной нагрузкой для бизнеса, поскольку де-факто такая норма уже соблюдается, отмечает издание. Однако это "средняя температура по больнице", и у ряда компаний всё же могут возникнуть трудности, предупреждают эксперты.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. По просьбе "Известий" аналитики компании FinExpertiza оценили, каковы могут быть последствия реализации этой идеи для бизнеса.

Специалисты сравнили, как менялись заработки россиян и цены за последние десять лет, опираясь на данные официальной статистики. С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в негосударственном секторе (за исключением малых предприятий) выросла с 21,7 тыс. рублей до 56,5 тыс., или в 2,6 раза. За аналогичный период в государственном секторе средний заработок увеличился с 15,8 тыс. рублей до 39,6 тыс., или в 2,5 раза. За этот же период цены выросли в два раза.

Если бы в те годы бизнесмены повышали зарплаты сотрудников только на уровень инфляции, средний заработок составил бы лишь 43,8 тыс. рублей, то есть на 22,5% ниже, чем работники получали фактически, утверждают аналитики. В случае с госструктурами аналогичный показатель составил бы 31,9 тыс. рублей — на 19,5% ниже реального уровня прошлого года.

Таким образом, в случае реализации инициативы об обязательной индексации зарплат значительного эффекта не почувствуют ни работодатели, ни сотрудники, заключают специалисты.

В теории индексация могла бы стать своеобразной страховкой от падения заработков лишь в секторе малого и микробизнеса, полагают аналитики компании FinExpertiza. Впрочем, надо учитывать, что именно в сегменте микробизнеса велика доля теневого сектора, в котором реальные заработки могут не только не повышаться, но и падать, отметили аналитики.

Утверждение ежегодной индексации зарплат несет в себе и ряд рисков. В частности, люди могут почувствовать себя увереннее, ожидая роста доходов, и начнут больше тратить до реального увеличения заработка, предполагает управляющий партнер FinExpertiza в России Нина Козлова.

Индексация на уровень инфляции может оказаться не столь заметной для сотрудников, согласен с аналитиками и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Если взять для примера среднюю по стране зарплату в ноябре прошлого года — 46,3 тыс. рублей — и проиндексировать на 3% (инфляция по итогам 2019-го), прибавка составит 1,4 тыс. рублей. Если разделить эту сумму на аванс и зарплату, то получается плюс 700 рублей к одной выплате.

"Заметным можно считать повышение зарплаты на 10%, а лучше на 20%", — пояснил эксперт.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), изначально предложившей поправку о ежегодной индексации зарплат, с тем, что реализация идеи окажется незаметной для работников, не согласны, пишут "Известия".