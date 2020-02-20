В мире объем украденной информации за год увеличился в 27 раз

20 февраля. FINMARKET.RU - По итогам прошлого года общемировой объем украденных данных финансовых организаций увеличился в 27 раз по сравнению с 2018-м и превысил 1 млрд конфиденциальных записей, пишут "Известия", ссылаясь на исследование компании InfoWatch. Однако количество таких инцидентов в мире выросло только на 7,9%. В России число утечек увеличивалось гораздо более серьезными темпами: за прошлый год — на 57%. Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию расширением баз данных: компании собирают всё больше информации о клиентах, в том числе об их интересах, чтобы использовать ее в маркетинговых целях.

Несмотря на мировой масштаб утечек, большую их часть составляют всего три очень крупных инцидента. В частности, в результате неверной настройки сервера американской страховой компании First American Financial Corporation в мае 2019-го были раскрыты 885 млн записей, содержащих персональныеипотечных заемщиков.

Если не учитывать наиболее крупные утечки, то общемировой объем скомпрометированных данных в 2019-м превысил 10 млн записей, что в восемь раз больше, чем годом ранее.

Объем утечек в России в прошлом году составил 2,7 млн записей. Это в шесть раз больше, чем в 2018-м, посчитали в InfoWatch. Ведущий аналитик компании Сергей Хайрук сказал "Известиям", что компании редко подтверждают весь этот массив украденных данных.

В общей сложности в прошлом году стало известно о 218 случаях утечки данных из финансовых организаций во всем мире, из которых 33 пришлось на Россию. Но речь только о публичных инцидентах — исследование охватывает не более 1% таких ЧП "из-за высокого уровня латентности", указывают авторы работы.

В России в основном крадут персональные данные граждан — это почти 77% всей скомпрометированной конфиденциальной информации клиентов. 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну. Значительное количество утечек личной информации клиентов связано с недостаточной ее защитой при хранении в облачных сервисах, говорится в исследовании.

Украденные данные в России чаще попадают в руки мошенников — на них приходится более 44% утечек, тогда как в мире в корыстных целях используется только 19,3% скомпрометированной финансовой информации.