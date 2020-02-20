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20 февраля 2020 года 09:24

На льготные автокредиты дадут еще 5 млрд руб.

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Антон Тушин/ТАСС
Антон Тушин/ТАСС
20 февраля. FINMARKET.RU - В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд руб., что, по расчетам Минпромторга, позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей.

В бюджете на эти цели, а также на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015–2017 годах, уже было выделено 10,5 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб., как поясняет источник “Ъ”, направлены на покрытие старых затрат. Речь идет о субсидировании ставки, которое ранее было одним из условий программы, добавляет он.

В ВТБ поддерживают расширение финансовых условий программы льготного автокредитования. Исходя из лимита на каждого участника, окончание программы может произойти в разное время, в зависимости от его использования каждым участником. С учетом увеличения бюджета программы до 10 млрд руб., по оценкам ВТБ, его может хватить до конца 2020 года.

Формально в конце 2019 года правительство утвердило новый порядок доступа банков к такому субсидированию спроса на автомобили. Для потребителей и участвующих в программе концернов условия выдачи автокредитов с господдержкой в 2020 году не изменились. Размер скидок остался фиксированным и все так же составляет 10% и 25% соответственно, а максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы автомобиля сохраняется на уровне 1 млн руб., пишет "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  автокредиты

 
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