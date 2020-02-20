20 февраля. FINMARKET.RU - В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, пишут "Ведомости", приводя высказывания профессора кафедры теории и истории социологии СПбГУ Дмитрия Иванова.

В творчестве и научной деятельности результат не гарантирован, эффективность невозможно измерить количественными показателями и человеку нужно иногда прекращать навязанное извне времяпрепровождение (будь тоили активный досуг), чтобы обрести свободу мысли, уверен Данила Расков, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ. Работодатели тоже не должны претендовать на свободное время сотрудника, которое нужно ему для восстановления сил и самореализации, полагают ученые. На Форуме труда в Петербурге ученые СПбГУ намерены обсудить, может ли лень стать драйвером экономики. Практическая применимость этих идей требует дополнительных исследований, поясняет Расков, цитируемый "Ведомостями".

В российской экономике право на лень применимо не более чем к 2–3% рабочих мест, хотя число рабочих мест, для которых актуально такое право, может возрасти после роботизации, убежден Григорий Финкельштейн, партнер компании "Экопси консалтинг". Он знает примеры, когда компании позволяют сотрудникам один день в неделю делать то, что они хотят, но эти компании работают в отрасли высоких технологий.

Свободное время для сотрудников первой ввела в 2004 г. американская компания Googlе. Каждый сотрудник получил право использовать 20% рабочего времени на собственные проекты с условием, что эти проекты будут полезны Google. Это не значило, что сотрудник находился в полной праздности, но он получал время на раздумья, находясь в офисе.

В России ст. 108 Трудового кодекса предусматривает перерывы для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут в течение рабочего дня. Время перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

По словам директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, его мнение также приводят "Ведомости", гибкий график возможен везде, где не требуется постоянного присутствия работника на рабочем месте: например, он не распространяется на врачей, учителей и производственный персонал. В большинстве отраслей экономики производительность труда нельзя повысить с помощью гибкого графика, об этом серьезно и говорить нельзя, уверен Гимпельсон. По его мнению, право на лень имеют разве что фрилансеры и люди творческих профессий – от них ждут не отработки определенного числа часов, а результата.