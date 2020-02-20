Бюджет-2019 - худшее за 11 лет исполнение расходов

20 февраля. FINMARKET.RU - Уровень исполнения расходов федерального бюджетав 2019 году составил 94,2% и стал самым низким за последние 11 лет, объем неисполненных ассигнований вырос с 2018 года почти в 1,5 раза, до 1,1 трлн рублей, к такому выводу пришла Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения бюджета РФ в 2019 году.

"Самые такие серьезные, мне кажется, неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1 трлн 122 млрд рублей по последним данным (...). Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах. Одна из причин - нацпроекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, но и все процедуры оказываются очень забюрокрачены", - сообщил журналистам глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Он ожидает, что новое правительство сможет добиться немного более лучших результатов по исполнению. "Надеюсь, что новое правительство более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и вот такого неисполнения не допустит. Знаю даже настрой этого правительства такой, надеюсь, что многие обязательства будут исполнены более полно. (...) Я знаю, во-первых, поручения нового председателя правительства о том, чтобы разобраться в причинах неисполнения и даже назвать виновников такого неисполнения, так что, это тоже, я думаю, подтолкнет. Сегодня, конечно, смена правительства несколько тоже подтормаживает (исполнение - прим. ИФ), но думаю, что серьезно не скажется на графике исполнения этого года, я думаю, он будет близок к обычному, но все-таки лучше, чем в прошлом году", - сказал Кудрин.

Одним из камней преткновения в исполнении расходов стала возможность переноса остатков на очередной год, полагает Кудрин. Он напомнил, что ранее такая возможность была введена из-за обратной проблемы - все пытались потратить ассигнования во что бы то ни стало, так как реализовать их в следующем году было уже невозможно. Для более осмысленного освоения расходов было решено позволить переносить неиспользованные остатки на другой год, сохраняя те же цели. Теперь же, отмечает Кудрин, сумма недорасходования превышает разумные пределы. "Разумная сумма может переходить, но я ее оцениваю в пределах 200-300 млрд рублей, которая могла бы не помещаться буквально день в день, попасть в последние дни. Но не в таком объеме, как сегодня - 1 трлн 122 млрд рублей, причем из них мы видим значительную часть просто заблокированных - 389 млрд рублей и даже нераспределенных. Если объект не подготовлен к началу строительства, не завершены какие-то процедуры, проектно-сметная документация, то этот объем остается заблокированным, он не открывается. Вот таких заблокированных и по другим разным причинам оказалось слишком много, включая, как я сказал, резерв, не использованный правительством. Все-таки это существенные ресурсы", - пояснил он.

Как отмечается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, наибольший объем неисполненных бюджетных назначений зафиксирован по разделам "Национальная экономика" (253,8 млрд рублей, или 8,2% показателя сводной росписи), "Национальная оборона" (236 млрд рублей, или 7,3%) и "Общегосударственные вопросы" (232,8 млрд рублей, или 14,6%).

На менее чем 90% исполненыу 18 главных бюджетных распорядителей, это, как отмечает, самый низкий показатель за последние 3 года. Аутсайдерами с уровнем исполнения ниже 80% стали 7 главных распорядителей: Минприроды - 59,8%, Федеральное агентство по делам национальностей - 76%, Минкомсвязи - 77,1%, Росавиация - 77,2%, Росархив - 77,4%, Росморречфлот - 78,5%, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - 78,6%.

Также Счетная палата обращает внимание на возросшую неравномерность исполнения бюджета, увеличение расходов в последние месяцы года. Так, в четвертом квартале прошлого года уровень исполнения составил 32,4% сводной росписи с изменениями (6,265 трлн рублей), что является самым высоким показателем за последние 3 года (в 2017 году - 30,7%, в 2018 году - 30,5%). По-прежнему самый высокий уровень исполнения отмечается в декабре - 18% (3,29 трлн рублей), что также превышает показатели последних трех лет (в 2017 году - 14,9%, в 2018 году - 15,4%).

"Конечно, вот эта неравномерность беспокоит. И она связана не только с введением инвестиционных объектов, которые, как правило, завершаются и оплачиваются в конце года, но, конечно, это и нацпроекты многие, и текущие расходы, и закупки оборудования, услуг случались в конце года, в основном, как известно, в том числе и долгая раскачка по нацпроектам, а также с очень сложными процедурами (если чуть проспал в начале года, то процедура по закупкам растягивается до конца года)", - сказал Кудрин.

Не полностью выполнены расходы по 41 из 42 госпрограмм. Менее 90% исполнение по 12 госпрограммам (развитие судостроения, развитие фармацевтики, космическая деятельность, развитие Республики Крым, окружающая среда, национальная политика, управление финансами, развитие Арктики, образование, культура, использование природных ресурсов, доступное жилье).

Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана (91,4%) на 2,8 п.п. ниже среднего уровня исполнения расходов. Объем неисполненных назначений составил 149,8 млрд рублей, или 8,6%. На менее 90% исполнены расходы по нацпроектам "Экология", "Цифровая экономика РФ", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" и по комплексному плану. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили 87,5%, на межбюджетные трансферты регионам - 89,2%.

Объем заблокированных лимитов бюджетных обязательств на 1 января составил 389 млрд рублей, что почти на 40% больше 2018 года, причиной этого стало невыполнение условий для распределения зарезервированных бюджетных ассигнований, осуществления расходов на финансовое обеспечение ФАИП и мероприятий по информатизации.

"То, что мы называем заблокированными, которые в свою очередь включают и зарезервированные (ассигнования), составили 389 млрд рублей - это которые даже не розданы в отрасли, включая, как я сказал, зарезервированные. Это очень большая цифра. (...) Объем зарезервированных бюджетных ассигнований, которые не были даже расписаны между различными направлениями расходов, составил 234,3 млрд рублей. То есть очень большой запас у правительства остается не использованным, который, конечно, мог уйти в очень острые отрасли нашего хозяйства и на решение социальных задач", - сказал Кудрин. В частности, он отметил проблему предоставления жилья детям-сиротам. "Там нужно в разы увеличивать объемы поддержки субъектов РФ на это - деньги остаются зарезервированными, а дети не получают своевременно жилья", - пояснил глава СП.

Хотя исполнение расходов на ФАИП в прошлом году выросло на 6,4% (до 643,3 млрд рублей) в сравнении с 2018 годом, однако уровень исполнения от назначений на 2019 год составил 76%. Это самый низкий показатель за 16 лет, отмечает Счетная палата.