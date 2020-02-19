Мировую торговлю душат протекционизм и коронавирус

19 февраля. FINMARKET.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) представила обновленный "Барометр торговли товарами". Индекс составил 95,5 (в ноябре 2019-го - 96,6), что говорит о дальнейшем ослаблении торговли.

Основными причинами падения стали снижение индексов контейнерных перевозок (94,8) и сельхозсырья (90,9), а также выравнивание индекса автомобильной продукции (100). Часть индексов показали небольшой прирост. "Индексы экспортных поставок (98,5), авиаперевозок (94,6) и электронных компонентов (92,8), как представляется, стабилизировались и, вероятно, будут расти в ближайшие месяцы", - пишет "Российская газета", приводя информацию, опубликованную

Показатели российского экспорта отражают общую тенденцию. Наша выручка за сырьевые товары снизилась на фоне общего падения цен, объемы несырьевого неэнергетического экспорта в деньгах также упали. Но в физических объемах несырьевой экспорт прибавил 2,7%, напоминает Вероника Никишина, глава Российского экспортного центра. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, российские производители поставляли на внешние рынки больше товаров.

По оценке экспертов, некоторое улучшение экономических показателей возможно, если в ближайшее время удастся решить проблему коронавируса. Андрей Точин, директор Аналитического центра по внешней торговле (АЦВТ) при минпромторге, полагает, что паника, вызванная эпидемией в Китае, скоро сойдет на нет и потребление начнет восстанавливаться.

Подстегнет рост прекращение торговых противостояний, а также активизация ВТО, пишет "РГ", приводя мнение экспертов. По мнению Александра Кнобеля, директора Института международной экономики и финансов ВАВТ, ВТО стоит громче заговорить о неукоснительном соблюдении правил организации и наладить работу апелляционного органа, деятельность которого фактически приостановлена. По мнению главы АЦВТ, большое влияние имеет нарастающий протекционизм. "Согласно показателям ВТО по количеству торговых ограничений в странах "большой двадцатки", объем торговли, затронутый разного рода ограничениями, составлял 1,6 трлн долларов за январь - октябрь 2019 года, хотя на конец 2018-го этот показатель был 1,3 трлн долларов. Объем новых торговых ограничений с мая по октябрь 2019 года коснулся 460,4 млрд долларов, в то время как мероприятия, направленные на облегчение условий торговли, составили всего 92,6 млрд долларов поставок", - сообщает АЦВТ. В таких условиях преодоление коронавируса имеет не самое важное значение.