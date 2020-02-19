Ставка по вкладу вразрез с общим трендом снижения

19 февраля. FINMARKET.RU -в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад "Лови весну" на пять месяцев со ставкой 5%, пишут "Ведомости", ссылаясь на сообщение банка. Вклад непополняемый, открыть его можно в "Сбербанк онлайн" или банкомате, минимальная сумма вложений – 50 000 руб.

Максимальнаярозничного вклада в Сбербанке при этом вырастет сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.). Сейчас она составляет 4,5% (при вложении от 400 000 руб. на 6–12 мес.).

В середине января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 п. п., в розничном сегменте – с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. До 31 января в нем действовал промовклад "Выгодный старт", после его отмены максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Теперь банк возвращает сезонное предложение для вкладчиков, но с менее выгодными ставками.

Запуск промовклада приурочен к гендерным праздникам – 23 февраля и 8 марта, сообщила пресс-служба госбанка.

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб.

"Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский, цитируемый "Ведомостями"

В январе банки традиционно сталкиваются с небольшим падением пассивов, говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева, мнение которой также приводят "Ведомости". "Возможно, в феврале этот тренд продолжился, и Сбербанк хочет с помощью промовклада поддержать ликвидность", – предполагает она. Царева допускает, что Сбербанк привлекает деньги под наращивание кредитования: "Возможно, в феврале спрос на кредиты у Сбербанка превысил запланированные объемы, учитывая сильную динамику в январе, при этом короткий срок вклада позволит не фиксировать повышенную ставку слишком надолго и сберечь маржу".

Повышение доходности рублевых вложений в Сбербанке происходит на фоне общего падения процентных ставок.