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19 февраля 2020 года 10:15
Как сделать 31 декабря выходным
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Imago\ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности разъяснила, что в рамках действующего законодательства вполне возможно объявить 31 декабря выходным днем. Для этого достаточно перенести "красную отметку" на него с какого-нибудь воскресенья, то есть произвести обмен, пишет "Российская газета". Такое разъяснение дано в подготовленном отзыве на инициативу группы депутатов Госдумы. В конце прошлого года большой резонанс вызвала идея объявить 31 декабря выходным днем. В некоторых регионах губернаторы объявили заключительный день года выходным для бюджетников. Многие эксперты поддержали идею освободить людей от работы в этот день. Группа депутатов разработала проект поправок в Трудовой кодекс с инициативой объявить 31 декабря праздничным днем. Документ был направлен в правительство на отзыв. "Идея сделать 31 декабря выходным заслуживает обсуждения, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом действующее нормативно-правовое регулирование позволяет решать вопрос с объявлением 31 декабря выходным, производя своего рода обмен: какой-то воскресный или субботний день объявляется рабочим, но 31 декабря становится выходным. Каждый год правительство производит подобные переносы для объединения нескольких праздничных и выходных дней. Подобная система позволяет обеспечивать гибкость в формировании трудового календаря". Адвокат Алексей Сикайло согласился с тем, что идея сделать этот день выходным хорошая, но тогда надо сократить какой-то другой выходной день. По его словам, Россия и так находится в числе лидеров по праздничным дням: у нас официально признаны государственными праздниками 13 дней.
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