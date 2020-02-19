Как сделать 31 декабря выходным

19 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности разъяснила, что в рамках действующего законодательства вполне возможно объявить 31 декабря выходным днем. Для этого достаточно перенести "красную отметку" на него с какого-нибудь воскресенья, то есть произвести обмен, пишет "Российская газета"

Такое разъяснение дано в подготовленном отзыве на инициативу группы депутатов Госдумы. В конце прошлого года большой резонанс вызвала идея объявить 31 декабря выходным днем. В некоторых регионах губернаторы объявили заключительный день года выходным для бюджетников. Многие эксперты поддержали идею освободить людей от работы в этот день.

Группа депутатов разработала проект поправок в Трудовой кодекс с инициативой объявить 31 декабря праздничным днем. Документ был направлен в правительство на отзыв.

"Идея сделать 31 декабря выходным заслуживает обсуждения, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом действующее нормативно-правовое регулирование позволяет решать вопрос с объявлением 31 декабря выходным, производя своего рода обмен: какой-то воскресный или субботний день объявляется рабочим, но 31 декабря становится выходным. Каждый год правительство производит подобные переносы для объединения нескольких праздничных и выходных дней. Подобная система позволяет обеспечивать гибкость в формировании трудового календаря".

Адвокат Алексей Сикайло согласился с тем, что идея сделать этот день выходным хорошая, но тогда надо сократить какой-то другой выходной день. По его словам,и так находится в числе лидеров по праздничным дням: у нас официально признаны государственными праздниками 13 дней.