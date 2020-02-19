Минпромторг поддержит отечественных разработчиков софта

19 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг нашел новый способ поддержать отечественных разработчиков софта. Ведомство планирует "в качестве одного из критериев признания продукции российской поэтапно начать предъявлять требование о применении при ее разработке и обслуживании российского ПО", заявил 18 февраля директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев на круглом столе в Совете Федерации. По мнению Дождева, российские разработчики "уже сегодня могут тиражировать, например, системы, связанные с управлением ресурсами предприятий и нормативно-справочной информацией". При этом ряд наиболее сложных производственных систем нужно "продолжать подтягивать по качеству к лучшим аналогам", признал он.

В Минпромторге уточнили "Коммерсанту" , что речь идет о введении требований "для применения мер стимулирования и продвижения при государственных закупках". Министерство разрабатывает ряд проектов правовых актов, которые планирует представить на публичное обсуждение в течение месяца.

Участники рынка сомневаются в возможности быстрого перехода на российскийв промышленности. Неясно, как быть в случаях, когда аналогичного зарубежному российского ПО просто нет, отмечает источник "Коммерсанта" в одном из автоконцернов. Он не видит смысла в привязывании к статусу продукта средств его производства, так как это "слишком опосредованный критерий". Правильнее искать другие возможности для стимулирования использования российского ПО, считает собеседник.

Производители электроники более оптимистичны. Правовая база и прозрачные критерии признания продукции российской поддерживают отечественного производителя, создают рабочие места для россиян и позволят снизить зависимость от импортной компонентной базы и импортного ПО, заявила гендиректор производителя микросхем "Микрон" (входит в АФК "Система") Гульнара Хасьянова.

Стимулировать потребление российского ПО на производствах нужно, это позволит отечественным разработчикам получить преимущество перед иностранными, полагает исполнительный директор компании Artezio (входит в "Ланит") Павел Адылин. Но к идее пока много вопросов, добавляет он.