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19 февраля 2020 года 08:37
Банки нашли новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
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YAY\ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков. Таким образом на банки приходится почти 60% обращений недовольных граждан. При этом, как рассказал "Известиям" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, кредитные организации начали активно осваивать новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках. В частности, банки не упоминают, что в отличие от вкладов, интерес к которым на фоне снижения ставок ослабевает, инвестиционные инструменты доходность не гарантируют. "В 2018 – начале 2019 года широкое распространение имела продажа инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов. Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком. Всё это приводило к тому, что прозрение к клиенту приходило только тогда, когда он решал досрочно изъять свои средства. При этом могло пройти полгода, год, когда период охлаждения уже не действует", — рассказал Михаил Мамута. Он напомнил, что для решения этой проблемы Центробанк выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019-го, с требованиями по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Кроме того, с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки. "Сейчас человек в более простой и понятной форме получает информацию о том, что ИСЖ — это не депозит, у него нет гарантированной доходности, но зато есть «выкупная сумма». И мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился, недобросовестным продавцам стало труднее вводить потребителя в заблуждение", — сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей финуслуг. При этом упали и продажи этого вида страхования. Он потерял свое лидирующее положение, уступив место НСЖ (накопительное страхование жизни). По данным ВСС за девять месяцев 2019-го, сборы по ИСЖ — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 32%. "Проблема мисселинга — одна из ключевых с точки зрения потенциальных рисков и нарушения прав потребителей финансовых услуг. Поэтому необходимы шаги по более эффективному регулированию продажи сложных финансовых продуктов и услуг, которое должно учитывать, что потребители не всегда понимают их риски", — подтверждает и советник директора проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова. Поэтому не стоит подписывать документы, не оценив все условия и риски.
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