Банки нашли новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

19 февраля. FINMARKET.RU - За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков. Таким образом наприходится почти 60% обращений недовольных граждан. При этом, как рассказал "Известиям" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, кредитные организации начали активно осваивать новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках. В частности, банки не упоминают, что в отличие от вкладов, интерес к которым на фоне снижения ставок ослабевает, инвестиционные инструменты доходность не гарантируют.

"В 2018 – начале 2019 года широкое распространение имела продажа инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов. Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком. Всё это приводило к тому, что прозрение к клиенту приходило только тогда, когда он решал досрочно изъять свои средства. При этом могло пройти полгода, год, когда период охлаждения уже не действует", — рассказал Михаил Мамута.

Он напомнил, что для решения этой проблемы Центробанк выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019-го, с требованиями по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Кроме того, с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки.

"Сейчас человек в более простой и понятной форме получает информацию о том, что ИСЖ — это не депозит, у него нет гарантированной доходности, но зато есть «выкупная сумма». И мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился, недобросовестным продавцам стало труднее вводить потребителя в заблуждение", — сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей финуслуг.

При этом упали иэтого вида страхования. Он потерял свое лидирующее положение, уступив место НСЖ (накопительное страхование жизни). По данным ВСС за девять месяцев 2019-го, сборы по ИСЖ — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 32%.

"Проблема мисселинга — одна из ключевых с точки зрения потенциальных рисков и нарушения прав потребителей финансовых услуг. Поэтому необходимы шаги по более эффективному регулированию продажи сложных финансовых продуктов и услуг, которое должно учитывать, что потребители не всегда понимают их риски", — подтверждает и советник директора проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова. Поэтому не стоит подписывать документы, не оценив все условия и риски.