Стипендии предлагают приравнять к прожиточному минимуму

18 февраля. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. Депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию. В законопроекте предлагается изменить само понятие "стипендия" и ее размер. Сейчас в статье 36 Закона "Об образовании в РФ" стипендией называется денежная выплата, которая стимулирует или поддерживает освоение образовательных программ. Депутатам, разработавшим законопроект, такой подход кажется необоснованным и даже ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют и минимальных средств к существованию, пишет "Российская газета"

В пояснительной записке жестко заявлено: "Действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека". В итоге студенту приходится искать работу, что негативно отражается на учебе. Авторы документа предлагают называть стипендией "денежную выплату", которая назначается студентам для "поддержки их достойного уровня жизни" в период учебы в вузе. Минимальный размерпри этом должен быть не ниже уровня прожиточного минимума по региону.

По данным экспертов Высшей школы экономики, 65% студентов так или иначе совмещают учебу и работу. Для одних это прежде всего "разведка боем", а для других не последнюю роль играет финансовый фактор, а попросту - нехватка денег на жизнь.

Министерство науки высшего образования постоянно мониторит размер стипендий. Так, сегодня обычная академическая сегодня не может быть ниже 1484 рублей. А по результатам декабрьского мониторинга студенты-бюджетники получали в среднем 3140 рублей. Повышенная стипендия в 3 раза больше обычной - 9213 рублей. Но количество студентов, получающих повышенную стипендию, не может превышать 10% от общего числа тех, кто получает простую академическую. Для отдельных категорий студентов в дополнение к академической стипендии предусмотрена материальная поддержка - 6888 рублей ежемесячно, а также социальная стипендия - 3500 рублей. Это средние значения. В пресс-службе Минобрнауки уточнили: студент имеет право получать одновременно несколько видов стипендий. Но даже при таком раскладе протянуть 30 дней только на эти деньги сложно. Приходится искать работу, отвлекаться от учебы, резюмирует РГ.

Если законопроект пройдет все стадии обсуждения и доработки и будет одобрен, а стипендия приравнена к прожиточному минимуму (в каждом регионе он свой), то, например, в Москве студент сможет получить больше 17 тысяч рублей в месяц, в Екатеринбурге - 11 тысяч, в Хабаровском крае - 14300, в Ивановской области - 10500. При этом в среднем по России прожиточныйв 2019 году - чуть больше 11 тысяч рубле