Брокерские счета, открытые у нерезидентов, остались без регулирования

18 февраля. FINMARKET.RU - Недавние поправки к валютному регулированию коснулись брокерских счетов, открытых российскими гражданами в компаниях-нерезидентах. Как сообщили "Коммерсанту" клиенты профучастников российского рынка, они столкнулись со сложностями в ведении и предоставлении отчетов о движении средств на счетах у зарубежного брокера.

В декабре 2019 года вступили в силу поправки к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", которые призваны либерализовать совершение валютных операций резидентов с использованием банковских счетов за рубежом. Одновременно введен новый вид контроля и регулирования операций с использованием счетов, открытых в иных иностранных организациях финансового рынка, то есть брокерских счетов и счетов доверительного управления. Теперь россиянам надо уведомлять ФНС о наличии таких счетов, а также о движении средств по ним.

Но поскольку валютное регулирование по иностранным брокерским счетам было принято по аналогии с регулированием иностранных банковских счетов, оказались не учтены особенности брокерской деятельности. По оценкам юристов, поступление и списание средств по таким счетам возможны только в формате, который определит ЦБ. Поскольку соответствующее указание в силу не вступило, такие действия могут рассматриваться как незаконные валютные операции.

Источник в крупном банке подтвердил "Ъ", что проблема существует. Он ожидает скорейшего вступления в силу указания ЦБ, причем важно, чтобы оно распространилось на операции с момента вступления в силу закона.

Другой собеседник газеты отмечает, чтооткрываюту иностранных брокеров в том числе из-за ограничения в использовании инструментов для инвестирования на локальном рынке. Речь идет не только об ограничениях в рамках разделения российского инвестора на квалифицированного и неквалифицированного, но и о том, что отечественное законодательство не все инструменты признает ценными бумагами. В частности, это касается зарубежных фондов недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust).

Как сообщили "Коммерсанту" в ЦБ, нормативный акт, определяющий случаи зачисления и списания денежных средств на иностранные счета (во вклады) резидентов, открытые в организациях финансового рынка (не банках), сейчас проходит процедуру госрегистрации в Минюсте. При этом в Банке России утверждают, что до вступления в силу нормативного акта осуществлять валютные операции, открывать счета и проводить операции по счетам можно без ограничений.