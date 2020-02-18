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18 февраля 2020 года 09:59
Объем несанкционированных операций по картам вырос до 2,3 коп. на 1 тыс. руб.
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Антон Новодережкин/ТАСС
18 февраля. FINMARKET.RU - Доля операций без согласия клиента по платежным картам в России выросла в 2019 году до 0,0023% с 0,0018% в 2018 году, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы. Это означает, что объем несанкционированных операций составил 2,3 копейки на 1 тыс. рублей. "Рост показателя мы связываем, в первую очередь, с повышением числа участников обмена и повышением качества информации, передаваемой в Банк России", - сказал Скобелкин. Он отметил, что по-прежнему большая доля хищений проводится с помощью социальной инженерии. Этот метод предполагает, что злоумышленники вводят в заблуждение жертву, и она сама сообщает данные, которые потом используются для незаконного вывода средств с карты или счета. "Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введением в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Мы можем сколь угодно устранять пробелы в периметре защиты кредитных организаций. Но до тех пор, пока люди сами будут сообщать мошенникам свои кодовые слова, иные платёжные данные, хищения будут продолжаться", - сообщил зампред ЦБ. Как сказал Скобелкин, единственным способом борьбы с социальной инженерией ЦБ считает "информационные кампании при содействии федеральных и региональных СМИ, а также социальных медиа" - это позволит предупредить граждан об опасности. Скобелкин также напомнил, что регулятор будет следить за исполнением банками требований по информбезопаснгсти с помощью так называемых киберучений. "Проведением киберучений будет заниматься департамент информационной безопасности Банка России в рамках надзорных мероприятий. В рамках управления киберрисками задачами каждой финансовой организации, в первую очередь, будут являться обеспечение соответствия фактических потерь в результате инцидентов защиты информации допустимым потерям, формирование финансовых резервов на покрытие финансовых потерь либо страхование такого риска, своевременное восстановление непрерывности технологических и бизнес-процессов и в целом защита интересов клиентов и соблюдение требований законодательства", - сказал Скобелкин.
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