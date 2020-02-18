Госдума может запретить отключать услуги ЖКХ должникам

18 февраля. FINMARKET.RU - Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услугиза. Правовое управление Госдумы не нашло замечаний к законопроекту, разработанному депутатом Алексеем Куринным. Парламентарий предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления, пишут "Известия". Документ поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. "Единая Россия" проблему признаёт, но считает необходимым внимательно ознакомиться с текстом документа. По мнению экспертов, в России процент граждан, не способных погасить долги ЖКХ, невелик, однако проблема с отключениями стоит остро — страдают и те, кто исправно платит по счетам.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, которую приводят "Известия", средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания приставам в России, составляет 21,7 тыс. рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году — 24,6 тыс. рублей.

При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. Если в 2015-м было возбуждено 2,1 млн таких производств на 42,3 млрд рублей, то в минувшем году — 4,1 млн на 89 млрд рублей.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила "Известиям"», что законопроект поможет устранить пробелы в законодательстве.

"Запрет на отключение частично прописан в постановлении правительства, но там нет четкого определения по ограничению таких действий, в частности по водоотведению. Поэтому, к большому сожалению, есть безобразные примеры отключений. Это приводит к нарушению всех санитарных норм. И страдает как сам должник, так и другие жители этого дома", — пояснила парламентарий.

По ее словам, сегодня суды, вынося решения в подобных ситуациях, руководствуются санитарными нормами, установленными правительством, и, как правило, встают на сторону граждан. Однако правильно было бы прописать эти нормы в Жилищном кодексе.

В пресс-службе правительства "Известиям" заявили, что специальный отзыв кабмина на этот законопроект не требуется и депутаты могут принять его самостоятельно. В Минстрое "Известиям" заявили, что не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве считают это вопрос достаточно урегулированным, а своевременную оплату ЖКУ — обязанностью граждан. Там уточнили, что отключение — это исключительная мера.

"Я согласен с тем, что такая мера, как отключение, не должна применяться. Лично я столкнулся с таким случаем. Ко мне обратились граждане, в доме которых после установки управляющей компанией заглушки для должников, канализацией были затоплены несколько квартир. Ущерб огромный, но возмещать его никто не захотел, поэтому люди были вынуждены судиться и искать правды", — рассказал "Известиям" зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, есть другие способы стимулировать население вовремя оплачивать счета. К примеру, эти проблемы должна решать служба судебных приставов.

Между тем член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький в разговоре с "Известиями" признал, что сегодня отключение услуг ЖКХ — самый эффективный метод для быстрого погашения долгов.