Обязательную маркировку обуви просят отсрочить до сентября

18 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс форта" попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести введение обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 г. Письмо, под которым подписались представители крупных продавцов и импортеров обуви ("Детский мир", "Кант", Pazolini Group, Lamoda, "Яндекс.Маркет" и др.), также направлено гендиректору оператора системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - Дмитрию Алхазову, пишут "Ведомости"

Утвержденный правительством срок введения обязательной маркировки обуви в России - 1 марта 2020 г. С этого дня оборот немаркированной обуви будет запрещен. До мая можно будет промаркировать остатки товара, заказанного до 1 марта, но полученного позже, импортированных товаров - до апреля.

Однако, как говорится в письме, к 1 марта многие производители, дистрибуторы и продавцы обуви не будут готовы к обязательной маркировке. , сказано в письме "Альянс форты". По словам президента "Альянс форты" Никиты Панфилова, нужно сначала протестировать систему прослеживаемости товаров "Честный знак", чтобы к обязательной маркировке все нормально работало. До обязательной маркировки меньше месяца, но не весь необходимый для тестирования функционал "Честного знака" работает стабильно и целиком, сетует Панфилов.

Минпромторг предложил разрешить оборот обуви без передачи данных в систему мониторинга до 1 июня 2020 г. - проект постановления 11 февраля опубликован на regulation.gov. Как пояснил "Ведомостям" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, практика показала, что переходного периода недостаточно для полной готовности участников оборота к обязательной маркировке обуви.

Но чтобы ЦРПТ полностью подготовил весь функционал системы к работе, а бизнес смог его протестировать, по оценкам экспертов, нужно не менее полугода, утверждает Панфилов.

Среди недостатков "Честного знака" авторы письма указывают ограничения, которые противоречат правилам маркировки и законодательству: например, в системе нельзя исправить ошибочно поданные данные.

Представитель ЦРПТ утверждает, что "Честный знак" полноценно функционирует, к 14 февраля выдано более 1,1 млрд кодов для обуви. И наиболее комфортно чувствуют себя компании, которые приступили к маркировке с первого этапа введения - 1 июля 2019 г.

Однако, по словам Панфилова, участники "Альянс форты" и члены экспертного совета тестируют систему еще с 1 июня 2018 г., когдаобуви началась как эксперимент. Чтобы полноценно протестировать систему к 1 марта, нужно, чтобы она была полностью готова к эксплуатации, но оператор до сих пор вносит изменения, объясняет Панфилов.