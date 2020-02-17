Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%

В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.

17 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2020 года промышленное производство в РФ увеличилось на 1,1% по сравнению с январем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре 2019 года производство в годовом выражении выросло на 1,7%.

По сравнению с декабрем прошлого годаупало на 17,3%.

Динамика показателя за январь оказалась хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение промпроизводства в РФ в прошлом месяце на 1,8% .

Январь из-за большого числа праздничных дней обычно не является показательным месяцем, и о возможной динамике в текущем году обычно можно судить начиная с февральских, а то и мартовских данных.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2020 год составляет 2,3%, что совпадает с официальным прогнозом.

Росстат перешел в расчетах промпроизводства на новый базисный 2018 год (до этого базисным годом был 2010 год), пересчитав помесячную динамику за 2019 год и 2018 годы (в марте пересчитает динамику за 2015-2017 годы). В результате рост промышленности за 2019 год незначительно понижен до 2,3% с 2,4%, за 2018 год наоборот повышен до 3,5% с 2,9%

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2020 года промпроизводство, по расчетам Росстата, снизилось на 0,8% к предыдущему месяцу после повышения на 0,8% месяцем ранее.

В сфере добычи полезных ископаемых в январе снижение объема производства в годовом выражении составило 0,4% после повышения на 0,5% в декабре.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 3,9% после повышения на 4% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение составило 4,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксирован рост на 1%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе снизилось по сравнению с январем 2019 года на 16,5% - до 94,1 тыс. По отношению к декабрю - показатель упал на 19,1%.

Производство грузовых автомобилей за месяц сократилось в годовом выражении на 12,4% и составило 3,7 тыс.

Выпуск тракторов упал на 28,9% - до 497 шт.

В январе объем добычи нефти, включая газовый конденсат, сократился на 0,7% по сравнению с январем 2019 года и составил 47,7 млн тонн.

Добыча газа уменьшилась на 3,9% - до 56,7 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 9,3% и составила 56,7 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 2,4% - до 1,3 млн тонн.