В РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

17 февраля. FINMARKET.RU - Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров. С конца прошлого года у маркетологов - пока в основном риелторских компаний - стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, пишут "Известия"

В последнее время на форумах по интернет-маркетингу появилось множество жалоб на настойчивые рекламные звонки после посещения профильных сайтов. Обычно на такие порталы пользователи попадают, перейдя по ссылке в соцсетях. При этом свои номера на сайтах, конечно, не оставляют.

"Известия" поставили эксперимент, активно покликав со смартфона сайты застройщиков, рекламой которых заполнена лента FB. В первый же день поступило примерно пять-шесть звонков. Дальше - больше. В некоторые дни звонили до 10 представителей различных компаний. На вопрос, откуда они узнали телефон, сотрудники колл-центра отвечали, что получили номер от маркетологов или обладают технологией по его определению во время посещения сайта с мобильного устройства.

Как пояснил газете специалист по кибербезопасности компании "Диджитал Секьюрити" Александр Багов, сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, а "наиболее вероятным представляется обращение к третьим лицам". По его словам, в сети легко найти компании, предоставляющие сервисы по определению телефонных номеров посетителей портала.

Сегодня фактически все сайты стремятся максимально узнать пользователя и потом выйти на него с контекстной рекламой, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, для трекинга (отслеживания предложений) существует множество различных инструментов. В частности, соцсети являются хорошим источником информации о человеке - возможно узнать и телефон, если он указан в профиле.

Таким образом, говорят юристы, нарушаются сразу два закона - "О персональных данных" и "О рекламе". А специалисты по кибербезопасности сетуют, что нелегальная практика распространяется из-за того, что россияне не жалуются в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потому что не понимают, каким образом нарушаются их права.