Банк России зафиксировал рост виртуальных пирамид

17 февраля. FINMARKET.RU - Банк России обеспокоен ростом числа мошеннических интернет-проектов. Если в 2018 году он выявил 18 финансовых пирамид, представленных исключительно в Сети, то в 2019 году - уже 55. Их еще называют HIYP-проектами. Большинство из них зарегистрированы за рубежом, в основном в Великобритании, сообщили "Российской газете" в Банке России.

По сути, это целая индустрия, которая существует благодаря сетевому маркетингу и социальной инженерии. Над раскруткой подобных проектов работают "серийные" команды, физически находиться они могут где угодно. Предлагают эти сайты инвестиции в криптовалюты и другие "продвинутые" активы.

Для хайп-проектов ЦБ выделяет несколько отличий от "классических" пирамид. Во-первых, повышенный уровень анонимности. HIYP-проект нигде не становится на государственный учет, не ведет отчетности и не открывает банковский счет. Во-вторых, более широкий охват потенциальной "аудитории". HIYP-проект может работать везде, где есть доступ к Интернету, у него нет привязки к определенному месту. В-третьих, запуск хайп-проекта требует минимальных вложений ресурсов. На рынке существуют сервисы, предлагающие подобные сайты под "ключ".

В-четвертых, такие"живут" недолго - 3-6 месяцев: собрав деньги, мошенники бросают проект, запуская новый. Некоторые пирамиды сворачивают свою деятельность, даже не успев раскрутиться. Например, в 2019 году Банк России отследил 80 компаний (сайтов), которые прекратили деятельность почти сразу, не справившись с привлечением клиентов. Это так называемые инертные финансовые пирамиды.

Деятельность по привлечению средств, при которой доход выплачивается за счет привлеченных денег при отсутствии инвестиционной деятельности, уже запрещена. Купировать распространение мошеннических схем и повысить скорость блокировки хайп-проектов позволит принятие закона, который даст Банку России право напрямую обращаться в Роскомнадзор. Его проект более года ожидает второго чтения в Госдуме.