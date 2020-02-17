Банкиров могут допустить в базу ФНС

17 февраля. FINMARKET.RU - Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), пишет "Коммерсант" . Для корректного расчета ПДН нужно точно знать, сколько клиент платит по всем кредитам и какой получает доход. Чтобы правильно определять размер дохода, ЦБ предлагает разрешить банкам "использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС". Это делается "в целях повышения оперативности получения и актуальности документов, получаемых кредитными организациями из государственных информационных сервисов".

Как рассказали "Коммерсанту" в ВТБ, банкиры давно обсуждают необходимость дополнительных источников информации: "Это нужно для повышения объективности расчета ПДН, что приведет к росту доступности кредитования и улучшению клиентского пути". По словам управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, заемщики вынуждены "просить своих работодателей предоставлять им справки с "синими печатями" и потом передавать их в банки". В случае смены места работы это может быть сопряжено с дополнительными издержками. С другой стороны, возможности, предоставляемые положением ЦБ, отчасти защищают банкиров от недобросовестных заемщиков, позволяя выявлять недостоверные данные о доходах.

Для более точного расчета выплат по кредитам, которые уже есть у клиента, в документе скорректированы подходы и к использованию информации на основании сведений из бюро кредитных историй (БКИ). Если сведения из кредитного отчета, предоставляемого БКИ, не позволяют достоверно и актуально определить среднемесячные платежи, для их расчета может быть использована документально подтвержденная информация, оцениваемая банком как достоверная и актуальная, говорится в проекте.

По мнению экспертов, успешная реализация идеи зависит от того, будет лиготова делиться данными и на каких условиях. Правозащитники видят в предложенном ЦБ подходе скорее плюсы для заемщиков.