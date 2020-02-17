Правительство не будет гарантировать неизменность тарифов по соглашению об инвестициях

17 февраля. FINMARKET.RU - Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Чиновники договорились об этом в пятницу на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения. За неделю до этого, на предыдущем совещании у Белоусова, стабилизация тарифов активно обсуждалась: Минфину, Минэкономразвития и РСПП предстояло обсудить, как это сделать с учетом существующего опыта, например регуляторных контрактов, а компенсировать расходы на стабилизацию тарифов чиновники намеревались из бюджета. Изначально эту нагрузку Минфин планировал переложить на естественные монополии и другие организации,которых регулируются, например в сфере ЖКХ. Согласно принятому в первом чтении законопроекту в случае увеличения тарифов им предстояло компенсировать инвестору, подписавшему СЗПК, ущерб.

Против - практически все естественные монополии. Официально дискуссия не завершена.

Председатель профильного комитета Госдумы - по экономической политике - Сергей Жигарев сказал "Ведомостям", что правительственные поправки ко второму чтению в комитет еще не поступили. Президент Путин просил принять законопроект до конца апреля.

Без стабилизации тарифов СЗПК превращается в инструмент поддержки промышленных проектов, признают участники обсуждения. Компаниям, подписавшим СЗПК, обещают неухудшение основных условий: на проект не будут распространяться новые правила, которые затягивают его исполнение, устанавливают дополнительные запреты и требования, а также увеличивают размер платежей, говорится в одной из последних версий законопроекта ("Ведомости" ознакомились с документом, подлинность подтвердили два участника обсуждений). Главная мера господдержки в новом законопроекте - помощь государства в строительстве необходимой инфраструктуры. Если к будущему заводу, например, на краю леса нужно построить дорогу или протянуть электроэнергию, можно подписать СЗПК и компенсировать такие расходы, приводит пример один из собеседников. В новых поправках компенсацию можно будет получить не из будущих налоговых поступлений, как было в первом чтении, а из бюджета, но в объеме уплаченных налогов, предлагает Минфин. Федеральный чиновник объясняет, что речь идет о компенсации до 50% расходов на обеспечивающую инфраструктуру, если она нужна только этому проекту, или до 100%, если инфраструктурой смогут воспользоваться другие компании или население. Но в версии Минфина есть только 50-процентная компенсация.

Компенсировать расходы на инфраструктуру из бюджета (за 5-10 лет) чиновники готовы только после проверки, что такой инфраструктуры нет в инвестпрограммах монополий и что ее нельзя добавить в их инвестпрограммы, говорится в законопроекте.

Вариантов финансирования инфраструктуры три: за счет бюджета, за счет инвестора с последующим возмещением, за счет регулируемой организации, проверку выбранного варианта проведет уполномоченное ведомство и инвестор.