Бизнес просит проверить реальные расходы девелоперов на обслуживание займов

17 февраля. FINMARKET.RU - Член генерального совета "Деловой России" Владимир Прохоров направил вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с использованием эскроу-счетов. Также предлагается обязать банки раскрывать информацию о стоимости проектного финансирования, пишут "Известия"

В документе говорится, что, по оценкам независимых экспертов, средние кредитные ставки поджилья сейчас составляют 12-14%, а иногда достигают 18%. При этом, по официальным данным Банка России, показатель составляет 5-7%, в отдельных случаях - 1%.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" пояснили, что размер ставки для девелоперов зависит от оценки риска заемщика и проекта. По мере поступления денежных средств дольщиков на эскроу-счета она снижается. "Средняя ставка на всем жизненном цикле кредита составляет около 6,5%. Если уровень покрытия заемных средств на эскроу-счетах выше 100%, то ставка может быть ниже и в некоторых случаях составляет порядка 1% годовых", -- рассказали в Центробанке.

Подобные разночтения понятны, поскольку условия договоров между банком и застройщиком на получение проектного финансирования составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению, отметил Прохоров. "Мы с коллегами по отрасли обсуждали эту ситуацию, мнение у всех примерно одинаковое. Минимальные ставки банки готовы давать крупным застройщикам, а средний и мелкий бизнес пока переплачивает за риски", -- сказал он.

Тенденцию подтвердил депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, реальность существенно отличается от данных, имеющихся у ЦБ. Вероятно, это происходит из-за того, что не все кредитные организации предоставляют достоверные сведения в Банк России, считает парламентарий.

По данным президента девелоперской ГК "Основа" Александра Ручьева, средняя ставка проектного финансирования у крупных банков, работающих с застройщиками, - 10-12%. Она действительно снижается по мере увеличения объема средств на эскроу-счетах, подтвердил он.

В письме Владимира Прохорова подчеркивается необходимость обязать банки раскрывать информацию по кредитному договору в части обоснования решения о стоимости займа для конкретного девелопера. А также о назначенной ставке. По мнению автора обращения, мера улучшит ситуацию в отрасли и поможет контролировать рост цен на жилье.

Стоимость квартир в России в ближайшие два года может увеличиться на 25%. Рост цен связан с высокой ставкой по кредитам для девелоперов и жесткими требованиями к их собственному капиталу. При этом после перехода отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета займы - единственный способ привлечь деньги для возведения жилья.