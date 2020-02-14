Продукты с истекающим сроком могут вывести из-под налогообложения

14 февраля. FINMARKET.RU - Если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданныена свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 млн человек, подсчитали депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев. Они направили на согласование в правительство законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который направлен на стимулирование благотворительной передачи продуктов тем, кто в них особенно нуждается, пишет "Российская газета" . По словам Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от обложения налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость (НДС).

Это, по замыслу авторов, подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку. Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль.

Американцы в свое время подняли стоимость утилизации продуктов. И она сама собой стала для ритейлеров невыгодна. По мнению Николая Валуева, по этому пути идти не стоит. Бизнес не стоит лишний раз "кошмарить" и обкладывать дополнительными запретами и налогами, отметил депутат в беседе с "Российской газетой". Самый правильный путь, по его мнению, именно освобождение от налогов еды, передаваемой на благотворительность.

Как отметил директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти компании X5 Retail Group Станислав Богданов, сейчас в качестве альтернативы фудшерингу в магазинах применяют политику дополнительных скидок. Но нераспроданные товары все равно остаются.

Благотворительные организации надеются, что законопроект найдет поддержку и в правительстве, и в парламенте.