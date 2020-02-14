Цели развития сделают едиными для всего бюджета

14 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает изменить модель управления госпрограммами. Как следует из презентации ведомства от 13 февраля, ключевая идея заключается в синхронизации с задачами нацпроектов и распространении подходов к управлению ими на все, пишет "Коммерсант" . Сейчас при внесении любых изменений в госпрограммы требуется прохождение длительной процедуры: сначала межведомственное согласование и общественное обсуждение, затем изменения принимаются постановлением правительства. Перераспределение бюджетных средств в рамках госпрограмм возможно лишь при изменении закона о бюджете.

По аналогии с нацпроектами при исполнении госпрограмм должна появиться возможность переноса остатков неиспользованных средств между годами (в рамках нацпроектов такое решение могут принимать вице-премьеры или президиум совета по стратегическому развитию).

Так, ведомство Максима Решетникова предлагает: если средства "перебрасываются" между госпрограммами, то такое решение принимается правительством, между федеральными проектами - по решению курирующего вице-премьера.

В результате преобразований ведомство ожидает увеличения скорости и эффективности управления бюджетными средствами, повышения прозрачности их использования, а также снижения бюрократической нагрузки, включая упрощение администрирования закона о бюджете. Кроме того, будут расширены полномочия вице-премьеров по их управлению. Отметим, вчера им также поручено контролировать прохождение в Госдуме законопроектов в рамках исполнения послания президента. Реформирование госпрограмм Минэкономики предлагает провести в два этапа (бюджетные циклы 2021-2023 и 2022-2024 годов). На первом - погрузить национальные цели в госпрограммы (а также включить в них мероприятия послания президента), на втором этапе предполагается "жесткая увязка госпрограмм с национальными целями" и изменение их структуры.