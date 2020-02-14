Маткапитал предлагают разрешить тратить на игрушки

14 февраля. FINMARKET.RU - "Опора России" предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Например, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров - игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и ухода, но только отечественного производства. Об этом сказано в письмах столичного отделения организации министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также мэру Москвы Сергею Собянину, пишут "Известия"

Для этого необходимо внести поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (256-ФЗ). Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов. В письме уточняется, что региональные власти имеют право инициировать поправки в закон для утверждения новых вариантов использования маткапитала - в том числе на уровне субъекта.

Сегодня значительную долю рынка детских товаров занимают иностранные компании, а российским предприятиям становится всё сложнее с ними конкурировать, сказано в документе "Опоры России". Организация предлагает составить реестр отечественных производителей детских товаров, которые зарегистрированы в Москве или ведут здесь свою торговую деятельность. Именно на их продукцию родители смогут тратить материнский капитал.

"Предлагаемая мера будет способствовать поддержке и развитию отечественной промышленности, в частности, индустрии по производству товаров для детей, - сказано в письме организации. - Даст дополнительный стимул для ее подъема и развития, привлечет в индустрию более 50 млрд рублей". Кроме того, ожидается, что мера позволит дополнительно создать около 10 тыс. рабочих мест.

Член президиума "Опоры России" Юрий Савелов сказал "Известиям", что не все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям желательно потратить средства на повседневные товары. Москва, по его словам, может стать экспериментальной площадкой, а позже такую систему следует распространить на всю страну.

Однако в Госдуме "Известиям" заявили, что цель программы - помощь в создании семейного капитала, а не мелкие покупки. Так член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала, что материнский капитал концептуально нужно ориентировать на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство садового дома. То есть эти деньги должны работать на будущее семьи, ее развитие, а не мелкие покупки.