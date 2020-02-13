Госпрограммы льготного автокредитования могут завершиться в марте

13 февраля. FINMARKET.RU - Средства, выделенные государством на льготноев 2020 г. (программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), могут закончиться к концу марта. Об этом своим дилерам сообщил крупнейший в России автопроизводитель – "АвтоВАЗ", пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Представитель "АвтоВАЗа" не стал комментировать изданию эту информацию.

Как напоминают "Ведомости", общий бюджет программ льготного автокредитования на 2020 г. – 5 млрд руб. По оценке Минпромторга, эти средства простимулируют продажу около 50 000 машин.

Льготное автокредитование – основная мера господдержки спроса на российском автомобильном рынке. В 2019 г. льготное автокредитование позволило стимулировать продажи и продать около 113 300 автомобилей, говорит представитель Минпромторга. Всего в 2019 г. на льготное автокредитование из бюджета было направлено 9,4 млрд руб. (примерно как в 2018 г.). Сначала выделили 3 млрд руб., весной добавили 0,4 млрд руб., программы стартовали в марте и проработали примерно до конца мая. С 1 июля программы возобновились (власти добавили 6 млрд руб.), а завершились в ноябре.

Информации о выделении дополнительных средств на 2020 г. у опрошенных "Ведомостями" банков нет.

Представитель Минпромторга не стал предполагать, когда закончатся средства на госпрограммы 2020 г. Директор департамента автокредитования "Русфинанс банка" Алексей Бородавин передал "Ведомостям" через представителя, что деньги вряд ли закончатся в марте: "Это, наверное, слишком пессимистично". Многое зависит от того, как банки – участники программ (каждому установлены лимиты) планируют исполнять программу, объясняет он: "Предполагаем, что бюджетных средств, выделенных "Русфинанс банку", хватит до апреля-мая".

По программам "Первый автомобиль" (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и "Семейный автомобиль" (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах участвуют только собранные в России машины стоимостью до 1 млн руб.

Для Lada, пишкут "Ведомости", программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" очень важны: в 2018 г., например, на них приходилось около 40% российских продаж Lada, говорил представитель "АвтоВАЗа". Данные за 2019 г. он не обнародовал – ждет статистики от Минпромторга.

В 2019 г. Lada, несмотря на общее сокращение рынка, увеличила продажи – 362 356 машин, или на 0,6% больше, чем в 2018 г., сообщала АЕБ. В январе на госпрограммы пришлось около 30% продаж, говорит один из дилеров Lada. По данным АЕБ, всего в январе в России было продано 21 790 автомобилей Lada (рост на 1,2%).